Η Σοφία Βεργκάρα με πρησμένο μάτι - Γιατί δεν πήγε στα φετινά EMMY (εικόνα)

ΗSofía Vergara χρειάστηκε να αφήσει στην άκρη τη λάμψη του κόκκινου χαλιού για μια νοσοκομειακή ποδιά. Η ηθοποιός γνωστή από τη σειρά Modern Family, αποκάλυψε μέσω Instagram ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της στα Emmy Awards 2025, εξαιτίας μιας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στο μάτι, λίγο πριν φύγει από το σπίτι της.«Δεν τα κατάφερα να πάω στα Emmys, αλλά πήγα στα επείγοντα 🤣😩», έγραψε στη λεζάντα μιας ανάρτησης, όπου περιλαμβάνεται φωτογραφία με το πρησμένο αριστερό της μάτι, καθώς και βίντεο από το νοσοκομείο. Σε ένα από τα clips, φαίνεται να ξεπλένει το μάτι της σε έναν νιπτήρα, ενώ σε άλλο διακρίνεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι. «Συγγνώμη που ακύρωσα! Τρελή αλλεργία λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο! 🤣🤣», συνέχισε με χιούμορ.