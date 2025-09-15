Χαβιέ Μπαρδέμ: «Δεν θα δουλέψω με καμία εταιρεία που σχετίζεται με το Ισραήλ» - Όσα δήλωσε στα Βραβεία Emmy

Οι μεγαλύτεροι σταρ της τηλεοπτικής βιομηχανίας χρησιμοποίησαν τα φετινά βραβεία Emmy για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, είτε μέσα από εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί είτε μέσω των ομιλιών τους.Η ηθοποιός του Hacks, Hannah Einbinder, που κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά, φορούσε το κόκκινο σήμα Artists4Ceasefire, όπως και οι Aimee Lou Wall και Natasha Rothwell από το White Lotus, η Ruth Negga του Presumed Innocent και ο Chris Perfetti από το Abbott Elementary.Το σήμα καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ζητήσει «άμεση αποκλιμάκωση και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το Ισραήλ, πριν χαθεί άλλη ζωή».Στον ευχαριστήριο λόγο της είιπε: «Το μποϊκοτάζ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την άσκηση πίεσης σε όσους έχουν εξουσία ώστε να ανταποκριθούν στην ιστορική συγκυρία. Το Film Workers for Palestine boycott δεν στοχοποιεί άτομα, αλλά μόνο ιδρύματα που εμπλέκονται άμεσα στη γενοκτονία. Θεωρώ πως είναι ένα σημαντικό μέτρο και χαίρομαι που συμμετείχα», ενώ λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει: «Έχω φίλους στη Γάζα που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, ως γιατροί, αυτή τη στιγμή στο βόρειο τμήμα της, προσφέροντας φροντίδα σε εγκύους και δημιουργώντας σχολεία σε προσφυγικούς καταυλισμούς για παιδιά σχολικής ηλικίας».