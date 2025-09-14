Ένα τηλεφώνημα στη μαμά μας: το καλύτερο «αντίδοτο» στο στρες
Ένα τηλεφώνημα στη μαμά μας: το καλύτερο «αντίδοτο» στο στρες
Η φωνή της μπορεί να σας ηρεμήσει όσο και μια αγκαλιά
Όλοι έχουμε εκείνη τη στιγμή που η ένταση της καθημερινότητας μας κατακλύζει. Deadlines, υποχρεώσεις, μικρά ή μεγάλα άγχη. Και τότε, σχεδόν αυτόματα, σηκώνουμε το τηλέφωνο και καλούμε τη μαμά μας. Δεν είναι τυχαίο: η επιστήμη έχει αποδείξει πως η φωνή της μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσικό αγχολυτικό.
