Ένα τηλεφώνημα στη μαμά μας: το καλύτερο «αντίδοτο» στο στρες

Όλοι έχουμε εκείνη τη στιγμή που η ένταση της καθημερινότητας μας κατακλύζει. Deadlines, υποχρεώσεις, μικρά ή μεγάλα άγχη. Και τότε, σχεδόν αυτόματα, σηκώνουμε το τηλέφωνο και καλούμε τη μαμά μας. Δεν είναι τυχαίο: η επιστήμη έχει αποδείξει πως η φωνή της μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσικό αγχολυτικό.