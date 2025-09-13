Χαρίζει λάμψη, ελαστικότητα, λειαίνει τις ρυτίδες: Η ιδανική εναλλακτική της ρετινόλης για ευαίσθητες επιδερμίδες

Υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, σαλικυλικό οξύ, νιασιναμίδη, κηραμίδια και πολλά ακόμα δραστικά μεσουρανούν στο χώρο της ομορφιάς τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη τάση στην περιποίηση, αυτή τη στιγμή, δίνει μεγάλη βάση σε αυτά και στις ευεργετικές ιδιότητες που παρέχουν στην επιδερμίδα.