Χαρίζει λάμψη, ελαστικότητα, λειαίνει τις ρυτίδες: Η ιδανική εναλλακτική της ρετινόλης για ευαίσθητες επιδερμίδες
Χαρίζει λάμψη, ελαστικότητα, λειαίνει τις ρυτίδες: Η ιδανική εναλλακτική της ρετινόλης για ευαίσθητες επιδερμίδες
Η μεγαλύτερη τάση στην περιποίηση αυτή τη στιγμή
Υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, σαλικυλικό οξύ, νιασιναμίδη, κηραμίδια και πολλά ακόμα δραστικά μεσουρανούν στο χώρο της ομορφιάς τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη τάση στην περιποίηση, αυτή τη στιγμή, δίνει μεγάλη βάση σε αυτά και στις ευεργετικές ιδιότητες που παρέχουν στην επιδερμίδα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα