Τα άτυχα ζώδια του Σεπτεμβρίου

ΟΣεπτέμβριος του 2025 σημαδεύεται από δύο σημαντικές εκλείψεις —σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου (Blood Moon) και ηλιακή στις 21 Σεπτεμβρίου— που φέρνουν έντονη ενέργεια αλλαγής και αναθεώρησης. Κάποια ζώδια είναι πιθανό να νιώσουν τις επιπτώσεις αυτής της περιόδου περισσότερο κατά τη διάρκεια του μήνα.ΠαρθένοςΜε τον Ήλιο και πολλούς πλανήτες να επηρεάζουν τον άξονα τους, οι Παρθένοι μπορεί να νιώσουν πίεση σε επαγγελματικό επίπεδο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο Σεπτέμβριος φέρνει ξεκαθαρίσματα, αλλά και στιγμές αβεβαιότητας που απαιτούν υπομονή.