Τα άτυχα ζώδια του Σεπτεμβρίου
Τα άτυχα ζώδια του Σεπτεμβρίου
Δυστυχώς, το φθινόπωρο δεν ξεκίνησε τόσο καλά για αυτούς.
ΟΣεπτέμβριος του 2025 σημαδεύεται από δύο σημαντικές εκλείψεις —σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου (Blood Moon) και ηλιακή στις 21 Σεπτεμβρίου— που φέρνουν έντονη ενέργεια αλλαγής και αναθεώρησης. Κάποια ζώδια είναι πιθανό να νιώσουν τις επιπτώσεις αυτής της περιόδου περισσότερο κατά τη διάρκεια του μήνα.
Παρθένος
Με τον Ήλιο και πολλούς πλανήτες να επηρεάζουν τον άξονα τους, οι Παρθένοι μπορεί να νιώσουν πίεση σε επαγγελματικό επίπεδο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο Σεπτέμβριος φέρνει ξεκαθαρίσματα, αλλά και στιγμές αβεβαιότητας που απαιτούν υπομονή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Παρθένος
Με τον Ήλιο και πολλούς πλανήτες να επηρεάζουν τον άξονα τους, οι Παρθένοι μπορεί να νιώσουν πίεση σε επαγγελματικό επίπεδο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο Σεπτέμβριος φέρνει ξεκαθαρίσματα, αλλά και στιγμές αβεβαιότητας που απαιτούν υπομονή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα