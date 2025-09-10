Η Ρις Γουίδερσπουν γιορτάζει τα 26α γενέθλια της κόρης της με μια τρυφερή φωτογραφία
Η Ρις Γουίδερσπουν γιορτάζει τα 26α γενέθλια της κόρης της με μια τρυφερή φωτογραφία

Μητέρα και κόρη μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό.

Η Ρις Γουίδερσπουν γιορτάζει τα 26α γενέθλια της κόρης της με μια τρυφερή φωτογραφία
ΗReese Witherspoon γιορτάζει τα 26α γενέθλια της κόρης της Ava με μια τρυφερή φωτογραφία και τα πιο όμορφα λόγια.

 
Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η πρωταγωνίστρια του Legally Blonde ανέβασε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στην κόρη της Ava για τα 26α γενέθλιά της. Η Witherspoon, η οποία απέκτησε την Ava με τον πρώην σύζυγό της Ryan Phillippe, χαρακτήρισε την κόρη της ως «γλυκιά» και τόνισε πως άλλαξε τη ζωή της με τους καλύτερους τρόπους.

 
«Χρόνια πολλά για τα 26 σου, γλυκιά μου @avaphillippe! Έχεις αλλάξει τη ζωή μου με όλους τους καλύτερους τρόπους. Σ’ αγαπώ 💖 ✨🎂», έγραψε περήφανα στη λεζάντα της ανάρτησης.

