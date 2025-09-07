Donatella Versace: Στο Μιλάνο για το τελευταίο αντίο στον Giorgio Armani
Donatella Versace: Στο Μιλάνο για το τελευταίο αντίο στον Giorgio Armani
Ο κόσμος αποχαιρετά τον «βασιλιά της κομψότητας».
Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, το Μιλάνο θρηνεί τον χαρισματικό δημιουργό Giorgio Armani, έναν από τους πιο εμβληματικούς σχεδιαστές της εποχής μας. Στο Armani/Teatro, όπου στήθηκε η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα, συγκεντρώθηκαν από τις πρώτες ώρες της ημέρας συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και πλήθος θαυμαστών, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα τον χάρτη της παγκόσμιας μόδας.
