ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία στον Κηφισό και σε κεντρικές λεωφόρους, καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Donatella Versace: Στο Μιλάνο για το τελευταίο αντίο στον Giorgio Armani
MARIE CLAIRE

Donatella Versace: Στο Μιλάνο για το τελευταίο αντίο στον Giorgio Armani

Ο κόσμος αποχαιρετά τον «βασιλιά της κομψότητας».

Donatella Versace: Στο Μιλάνο για το τελευταίο αντίο στον Giorgio Armani
Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, το Μιλάνο θρηνεί τον χαρισματικό δημιουργό Giorgio Armani, έναν από τους πιο εμβληματικούς σχεδιαστές της εποχής μας. Στο Armani/Teatro, όπου στήθηκε η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα, συγκεντρώθηκαν από τις πρώτες ώρες της ημέρας συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και πλήθος θαυμαστών, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα τον χάρτη της παγκόσμιας μόδας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης