Latte Nails: Το cozy μανικιούρ που πρέπει να δοκιμάσετε μέσα στο φθινόπωρο
Latte Nails: Το cozy μανικιούρ που πρέπει να δοκιμάσετε μέσα στο φθινόπωρο

Δείτε 10 διαφορετικά σχέδια για να υιοθετήσετε το trend.

Πρώτα έγινε τάση το latte makeup και τώρα σειρά έχουν τα latte nails που πηγαίνουν την τάση των σοκολατί αποχρώσεων ένα βήμα παραπέρα, διασφαλίζοντας πως θα την δοκιμάσουμε κυριολεκτικά από την κορυφή μέχρι τα νύχια.

 
Για να ανακεφαλαιώσουμε: το latte μακιγιάζ θέλει να χρησιμοποιούμε ζεστούς καφέ τόνους όπως της καραμέλας, του κακάο κοκ στα μάτια, στα ζυγωματικά και στα χείλη για ένα σαγηνευτικό αποτέλεσμα που ταιριάζει εξίσου σε ηλιόλουστες καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες και στο ζεστό φθινόπωρο κλίμα της εποχής. Με λίγα λόγια αποτελεί την ιδανική ιδέα για το μεταβατικό look της εμφάνισής μας, μπαίνοντας σιγά σιγά στη νέα σεζόν.

