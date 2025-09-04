Η τάση που θα επιλέγουμε ξανά και ξανά για το μανικιούρ μας τους επόμενους μήνες ακούει στο όνομα Patent Nails

Ανάποδο γαλλικό, negative space, indie nails, τα trends στο μανικιούρ δεν σταματούν ποτέ να μας εκπλήσσουν, βγάζοντας στο προσκήνιο τη δημιουργικότητά μας. Υπάρχουν φορές όμως που θέλουμε να κάνουμε πιο μίνιμαλ μανικιούρ, που α) ταιριάζουν με κάθε outfit, β) δεν απαιτούν ιδιαίτερα skills στην εφαρμογή τους και γ) αναδεικνύουν τα άκρα μας.Μία τάση που κάνει check σε όλα τα παραπάνω και είναι ιδανική για τους επόμενους μήνες του χειμώνα είναι τα patent nails.Μιμούμενη το εφέ του δέρματος λουστρίνι, η τάση αυτή θέλει να βάφετε τα νύχια σας σε σκούρες αποχρώσεις με ένα άκρως γυαλιστερό τελείωμα. Τα μαύρα, μπλε σκούρα, βαθύ μπορντό, σκούρα καφέ και κυπαρισσί βρενίκια είναι ιδανικά και θα ολοκληρώσουν τέλεια κάθε σας look από το πρωί μέχρι το βράδυ, δείχνοντας ταυτόχρονα κομψά και stylish. Όποια απόχρωση κι αν επιλέξετε, μην παραλείψετε τη χρήση ενός glossy top coat για έξτρα λάμψη στα νύχια σας, αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια στο μανικιούρ.