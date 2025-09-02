Όταν το Hollywood φτάνει στη Βενετία – Τζούλια Ρόμπερτς και Κέιτ Μπλάνσετ φωτογραφίζονται μαζί

Στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, δύο από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς του Χόλιγουντ, η Julia Roberts και η Cate Blanchett, συναντήθηκαν στο πολυτελές Hotel Cipriani, στέκι πολλών διασήμων στη διάρκεια του φεστιβάλ.Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε το ξενοδοχείο στα social media, αποτυπώνουν τη στιγμή που χαρακτηρίζουν γέλια και αυθορμητισμός.Οι δύο ηθοποιοί απαθανατίστηκαν να συνομιλούν και να γελούν, σε μια χαλαρή και ζεστή συνάντηση στο λόμπι του ξενοδοχείου. Σε ένα στιγμιότυπο, μάλιστα, η Cate Blanchett φαίνεται να φτιάχνει την ουρά του φορέματος της συναδέλφου του. Η Julia Roberts φορά την μακριά τουαλέτα από navy crepe de chine, διακοσμημένη με damier μοτίβο, κεντημένο στο χέρι με μαύρη μεταξωτή κλωστή, από τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Versace, Dario Vitale. Η Cate Blanchett, από την πλευρά της ένα σύνολο σε ασημί χρώμα, χωρίς παπούτσια.