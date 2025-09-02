Όταν το Hollywood φτάνει στη Βενετία – Τζούλια Ρόμπερτς και Κέιτ Μπλάνσετ φωτογραφίζονται μαζί
MARIE CLAIRE

Όταν το Hollywood φτάνει στη Βενετία – Τζούλια Ρόμπερτς και Κέιτ Μπλάνσετ φωτογραφίζονται μαζί

Στο Hotel Cipriani, που φιλοξενεί δεκάδες αστέρες στη διάρκεια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της πόλης.

Όταν το Hollywood φτάνει στη Βενετία – Τζούλια Ρόμπερτς και Κέιτ Μπλάνσετ φωτογραφίζονται μαζί
Στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, δύο από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς του Χόλιγουντ, η Julia Roberts και η Cate Blanchett, συναντήθηκαν στο πολυτελές Hotel Cipriani, στέκι πολλών διασήμων στη διάρκεια του φεστιβάλ.

 
Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε το ξενοδοχείο στα social media, αποτυπώνουν τη στιγμή που χαρακτηρίζουν γέλια και αυθορμητισμός.

 
Οι δύο ηθοποιοί απαθανατίστηκαν να συνομιλούν και να γελούν, σε μια χαλαρή και ζεστή συνάντηση στο λόμπι του ξενοδοχείου. Σε ένα στιγμιότυπο, μάλιστα, η Cate Blanchett φαίνεται να φτιάχνει την ουρά του φορέματος της συναδέλφου του. Η Julia Roberts φορά την μακριά τουαλέτα από navy crepe de chine, διακοσμημένη με damier μοτίβο, κεντημένο στο χέρι με μαύρη μεταξωτή κλωστή, από τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Versace, Dario Vitale. Η Cate Blanchett, από την πλευρά της ένα σύνολο σε ασημί χρώμα, χωρίς παπούτσια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης