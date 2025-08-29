Pecan-Pie Hair: Η φθινοπωρινή απόχρωση μαλλιών που ανέδειξε η Amal Clooney στο Φεστιβάλ Βενετίας
Το look της επιμελήθηκε ο κορυφαίος Έλληνας hair stylist, Δημήτρης Γιαννέτος.
Η Amal Clooney, γνωστή για την κομψότητα και την αριστοκρατική της φινέτσα, εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά με την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly, η διεθνώς αναγνωρισμένη δικηγόρος και ακτιβίστρια περπάτησε στο κόκκινο χαλί στο πλευρό του συζύγου της, George Clooney, και τράβηξε όλα τα βλέμματα, όχι μόνο χάρη στην εντυπωσιακή τουαλέτα που φορούσε, αλλά και για τη νέα, υπέρκομψη απόχρωση στα μαλλιά της που επιμελήθηκε ο κορυφαίος Έλληνας hair stylist, Δημήτρης Γιαννέτος.
