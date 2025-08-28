Νάντια Κοντογεώργη: «Με τρομάζουν οι συμπτώσεις και τα πολλά κοινά στοιχεία με αντίστοιχες τέτοιες περιόδους του παρελθόντος»

Ένα καλειδοσκόπιο τραγουδιών της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μιας εποχής φαινομενικά ανέμελης, που όμως προμήνυε μια από τις χειρότερες καταιγίδες στην ανθρώπινη Ιστορία, παρουσίασαν στο θέατρο της Μικρής Επιδαύρου την Κυριακή, 24 Αυγούστου ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου, με τη Νάντια Κοντογιώργη να χαρίζει ξανά ζωή σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια με τη μοναδική φωνή της.Μια εποχή που το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να βρει τη μουσική της ταυτότητα στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της παράλληλης άνθησης της λόγιας δημιουργίας ενώ σε διαφορετικούς κόσμους συνυπάρχουν ο Κώστας Γιαννίδης με τον Σουγιούλ και τον Αττίκ, ο Νίκος Σκαλκώτας με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου.Την παράσταση παρακολούθησαν καλλιτέχνες, πολιτικοί και άνθρωποι του χώρου του τραγουδιού με την Κατερίνα Ευαγγελάτου να δίνει επίσης το παρών, φορώντας ένα μάξι, ριγέ φόρεμα σετ στις αποχρώσεις του λευκού και του κόκκινου.