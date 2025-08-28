Πώς αντιμετωπίζουμε τις καφέ κηλίδες μετά το καλοκαίρι: Η νιασιναμίδη είναι το συστατικό-κλειδί
Πώς αντιμετωπίζουμε τις καφέ κηλίδες μετά το καλοκαίρι: Η νιασιναμίδη είναι το συστατικό-κλειδί
Αξίζει να της δώσουμε μια θέση στη φθινοπωρινή ρουτίνα μας.
Μετά από έναν ακόμα ηλιόλουστο Αύγουστο, πολλές από εμάς επιστρέφουμε στην καθημερινότητα με όμορφες αναμνήσεις, μαυρισμένη επιδερμίδα… και πιο έντονες καφέ κηλίδες στο πρόσωπο. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο επιδεινώνει τη μελάγχρωση, ειδικά αν έχουμε ήδη δυσχρωμίες, σημάδια ακμής ή προδιάθεση για μέλασμα, aka πανάδες.
Αν παρατηρούμε ότι η επιδερμίδα μας έχει χάσει τη φωτεινότητά της ή έχει εμφανίσει νέες κηλίδες, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφούμε στη νιασιναμίδη, ένα δραστικό συστατικό με αποδεδειγμένη δράση στην αποκατάσταση του ανομοιόμορφου τόνου της επιδερμίδας.
Αν παρατηρούμε ότι η επιδερμίδα μας έχει χάσει τη φωτεινότητά της ή έχει εμφανίσει νέες κηλίδες, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφούμε στη νιασιναμίδη, ένα δραστικό συστατικό με αποδεδειγμένη δράση στην αποκατάσταση του ανομοιόμορφου τόνου της επιδερμίδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα