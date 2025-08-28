Πώς αντιμετωπίζουμε τις καφέ κηλίδες μετά το καλοκαίρι: Η νιασιναμίδη είναι το συστατικό-κλειδί
Πώς αντιμετωπίζουμε τις καφέ κηλίδες μετά το καλοκαίρι: Η νιασιναμίδη είναι το συστατικό-κλειδί

Αξίζει να της δώσουμε μια θέση στη φθινοπωρινή ρουτίνα μας.

Πώς αντιμετωπίζουμε τις καφέ κηλίδες μετά το καλοκαίρι: Η νιασιναμίδη είναι το συστατικό-κλειδί
Μετά από έναν ακόμα ηλιόλουστο Αύγουστο, πολλές από εμάς επιστρέφουμε στην καθημερινότητα με όμορφες αναμνήσεις, μαυρισμένη επιδερμίδα… και πιο έντονες καφέ κηλίδες στο πρόσωπο. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο επιδεινώνει τη μελάγχρωση, ειδικά αν έχουμε ήδη δυσχρωμίες, σημάδια ακμής ή προδιάθεση για μέλασμα, aka πανάδες.

 
Αν παρατηρούμε ότι η επιδερμίδα μας έχει χάσει τη φωτεινότητά της ή έχει εμφανίσει νέες κηλίδες, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφούμε στη νιασιναμίδη, ένα δραστικό συστατικό με αποδεδειγμένη δράση στην αποκατάσταση του ανομοιόμορφου τόνου της επιδερμίδας.
