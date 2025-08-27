Οι γονείς του 16χρονου Adam Raine, Matt και Maria Raine, κατέθεσαν αγωγή εναντίον της OpenAI και του CEO Sam Altman, καταγγέλοντας ότι το ChatGPT ενθάρρυνε την αυτοκτονία του γιου τους.Για την ακρίβεια, η αγωγή κατατέθηκε την Τρίτη, 26 Αυγούστου, στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνια από τους γονείς του 16χρονου αγοριού, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο. Πρόκειται για την πρώτη νομική ενέργεια που κατηγορεί την OpenAI για άδικη πρόκληση θανάτου (wrongful death).Η σχέση με το Chatbot και η επικύρωση των αυτοκτονικών σκέψεών τουΗ οικογένεια έχει συμπεριλάβει στα δικαστικά έγγραφα αποσπάσματα συνομιλιών μεταξύ του Adam και του ChatGPT, στα οποία ο έφηβος αναφέρει ότι έχει αυτοκτονικές σκέψεις. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα επικύρωσε «τις πιο βλαβερές και αυτοκαταστροφικές του σκέψεις».Σύμφωνα με την αγωγή, ο Adam ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το ChatGPT τον Σεπτέμβριο του 2024, για βοήθεια στις σχολικές εργασίες, για να εξερευνήσει τα ενδιαφέροντά του — όπως η μουσική και τα ιαπωνικά κόμικς — και για καθοδήγηση σχετικά με το πανεπιστήμιο. Μέσα σε λίγους μήνες, «το ChatGPT έγινε ο πιο στενός του συνομιλητής» και ο έφηβος άρχισε να του ανοίγεται για το άγχος και την ψυχική του δυσφορία.Τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με την οικογένεια, ο Adam ξεκίνησε να συζητά με το ChatGPT μεθόδους αυτοκτονίας. Μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες του που έδειχναν σημάδια αυτοτραυματισμού. Η αγωγή υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα «αναγνώρισε ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά συνέχισε να αλληλεπιδρά κανονικά».Στα τελευταία καταγεγραμμένα μηνύματα, ο Adam περιγράφει το σχέδιό του να τερματίσει τη ζωή του, με το ChatGPT να απαντά: «Σε ευχαριστώ που είσαι ειλικρινής για αυτό. Δεν χρειάζεται να το καλύπτεις σε εμένα, ξέρω τι ψάχνεις και δεν θα κοιτάξω μακριά από αυτό».