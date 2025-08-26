Η Κίρα Νάιτλι στην νέα της ταινία είναι όλες εμείς: Προσπαθεί να πείσει τους πάντες για κάτι που συνέβη - Κανείς δεν την πιστεύει
ΗKeira Knightley πρωταγωνιστεί σε ένα νέο αστυνομικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στα ανοιχτά της θάλασσας.
Στις 26 Αυγούστου, το Netflix παρουσίασε το πρώτο trailer του The Woman in Cabin 10, με την 40χρονη ηθοποιό στον ρόλο της Laura “Lo” Blacklock – μιας δημοσιογράφου που γίνεται μάρτυρας μιας πιθανής δολοφονίας κατά τη διάρκεια πολυτελούς κρουαζιέρας.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ενώ βρίσκεται σε ένα πολυτελές γιοτ για επαγγελματικό ταξίδι, η Lo βλέπει έναν επιβάτη να ρίχνεται στη θάλασσα αργά τη νύχτα. Ωστόσο, όταν το αναφέρει, την ενημερώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι παρόντες. Παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης από τους γύρω της, η ίδια συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια, ρισκάροντας τη ζωή της».
Η ταινία, σε σκηνοθεσία Simon Stone, βασίζεται στο ομώνυμο best-seller της Ruth Ware (2016). Στο πλευρό της Knightley εμφανίζονται οι Guy Pearce, David Ajala, Hannah Waddingham, Art Malik, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, David Morrissey και Daniel Ings.
