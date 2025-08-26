Διάσημη Influencer θυμάται τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά
Διάσημη Influencer θυμάται τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά
Η γνωστή Ιταλίδα blogger μοιράστηκε στιγμές από μια σύντομη απόδραση, συνδυάζοντας ανεπιτήδευτο στυλ και καλοκαιρινή ανεμελιά.
ΗChiara Ferragni, η γυναίκα–brand που έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόδας και των social media, βρέθηκε για 48 ώρες στην Κω, χαρίζοντας στους εκατομμύρια followers της μια γεύση από το ελληνικό καλοκαίρι. Μοιράστηκε στο Instagram μία δημοσίευση πολλών φωτογραφιών, γεμάτη ελληνικά χρώματα, όμορφες στιγμές χαλάρωσης και φυσικά, υπέροχα outfits, στο νησί του Ιπποκράτη. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, έγραψε: «48 ώρες στην Κω όπως τους παλιούς καιρούς», ενώ μέσα σε λίγη ώρα οι θαυμαστές της ξέσπασαν σε σχόλια ενθουσιασμού.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα