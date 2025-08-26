Διάσημη Influencer θυμάται τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά

ΗChiara Ferragni, η γυναίκα–brand που έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόδας και των social media, βρέθηκε για 48 ώρες στην Κω, χαρίζοντας στους εκατομμύρια followers της μια γεύση από το ελληνικό καλοκαίρι. Μοιράστηκε στο Instagram μία δημοσίευση πολλών φωτογραφιών, γεμάτη ελληνικά χρώματα, όμορφες στιγμές χαλάρωσης και φυσικά, υπέροχα outfits, στο νησί του Ιπποκράτη. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, έγραψε: «48 ώρες στην Κω όπως τους παλιούς καιρούς», ενώ μέσα σε λίγη ώρα οι θαυμαστές της ξέσπασαν σε σχόλια ενθουσιασμού.