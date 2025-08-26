Heidi Klum: «Η ηλικία δεν με ενοχλεί – η επιδερμίδα μου απλώς αλλάζει»
Heidi Klum: «Η ηλικία δεν με ενοχλεί – η επιδερμίδα μου απλώς αλλάζει»
Μετά από 30 χρόνια στο μόντελινγκ, η Heidi μοιράζεται τα μυστικά της για υγιές δέρμα, αγαπημένες συνήθειες και το ενυδατικό προϊόν που δεν αποχωρίζεται.
Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας της στον χώρο του μόντελινγκ, η Heidi Klum παραμένει λαμπερή και εντυπωσιακή. Το supermodel συνεχίζει να εμπνέει με τη φυσική της ομορφιά αλλά και τη θετική της στάση απέναντι στο χρόνο και τη φροντίδα του εαυτού.
Η ίδια παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στο Byrdie πως το δέρμα της έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, όμως δεν την απασχολεί.
«Τίποτα δεν με ενοχλεί πραγματικά στο δέρμα μου. Δηλαδή, γερνάει. Έχει σίγουρα αλλάξει με τα χρόνια, αλλά δεν με πειράζει. Είναι απλώς η πορεία της ζωής. Προσπαθώ να το διατηρώ όσο πιο λαμπερό και υγιές γίνεται, τόσο με κρέμες όσο και με τη διατροφή μου».
