Η Sophie Turner αποκαλύπτει γιατί δεν θα επιστρέψει «ποτέ» στις Η.Π.Α μετά την εγκατάστασή της στην Αγγλία
MARIE CLAIRE

Η Sophie Turner αποκαλύπτει γιατί δεν θα επιστρέψει «ποτέ» στις Η.Π.Α μετά την εγκατάστασή της στην Αγγλία

Μετακόμισε μετά τον χωρισμό της με τον πρώην σύζυγό της, Joe Jonas.

Η Sophie Turner αποκαλύπτει γιατί δεν θα επιστρέψει «ποτέ» στις Η.Π.Α μετά την εγκατάστασή της στην Αγγλία
Μετά τον χωρισμό της με τον πρώην σύζυγό της και τραγουδιστή Joe Jonas το 2023, η πρώην ηθοποιός του Game of Thrones, Sophie Turner, αποχαιρέτησε την Αμερική για να επιστρέψει στην πατρίδα της, την Αγγλία – και από τότε δεν έχει κοιτάξει πίσω, ενώ από όσο φαίνεται δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στις ΗΠΑ σύντομα.

 
Στην πραγματικότητα, η 29χρονη – η οποία έχει δύο κόρες, την 5χρονη Willa και την 3χρονη Delphine, με τον τραγουδιστή των Jonas Brothers – εξήγησε ότι ο χρόνος που πέρασε στην άλλη άκρη της υφηλίου της έδωσε μια νέα προοπτική για τη ζωή που άφησε πίσω της.

