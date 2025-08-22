«Fruit Peel Nails»: Το πιο juicy trend του φετινού καλοκαιριού
«Fruit Peel Nails»: Το πιο juicy trend του φετινού καλοκαιριού
Τα νύχια σας θα μοιάζουν με αληθινά φρούτα.
Το καλοκαίρι του 2025 φέρνει μαζί του ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πρωτότυπα trends στον χώρο της ομορφιάς: τα fruit peel nails. Πρόκειται για nail art που μιμείται με απίστευτη λεπτομέρεια την όψη της φλούδας φρούτων, όπως λεμόνι, πορτοκάλι, καρπούζι ή ακτινίδιο, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει πραγματικά μία φλούδα από φρούτο πάνω στα νύχια σας.
