«Fruit Peel Nails»: Το πιο juicy trend του φετινού καλοκαιριού

Το καλοκαίρι του 2025 φέρνει μαζί του ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πρωτότυπα trends στον χώρο της ομορφιάς: τα fruit peel nails. Πρόκειται για nail art που μιμείται με απίστευτη λεπτομέρεια την όψη της φλούδας φρούτων, όπως λεμόνι, πορτοκάλι, καρπούζι ή ακτινίδιο, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει πραγματικά μία φλούδα από φρούτο πάνω στα νύχια σας.