Frank Caprio: Οι πέντε πιο συγκινητικές στιγμές του δικαστή που αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο

Οδικαστής Frank Caprio, γνωστός για τις συγκινητικές και συχνά viral στιγμές του στο δικαστήριο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook, ο πρώην δικαστής του «έφυγε ήσυχα σε ηλικία 88 ετών, έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος».Όπως αναφέρεται, «αγαπητός για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Caprio άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο σημάδι σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Θα θυμόμαστε όχι μόνο τον σεβαστό δικαστή, αλλά και τον αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο. Η κληρονομιά του ζει μέσα από τις αμέτρητες πράξεις καλοσύνης που ενέπνευσε. Στη μνήμη του, ας προσπαθήσουμε να φέρουμε λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο — όπως έκανε κι εκείνος κάθε μέρα».