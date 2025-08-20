Ο Justin Baldoni απαντά στις κατηγορίες εκφοβισμού της Isabela Ferrer
MARIE CLAIRE

Ο Justin Baldoni απαντά στις κατηγορίες εκφοβισμού της Isabela Ferrer

Η συμπρωταγωνίστρια του It Ends With Us τον κατηγορεί για παρενόχληση μέσω νομικών κινήσεων – Ο ηθοποιός απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως «αβάσιμους».

Ο Justin Baldoni απαντά στις κατηγορίες εκφοβισμού της Isabela Ferrer
Ηένταση γύρω από τη δικαστική διαμάχη που εμπλέκει τον Justin Baldoni και την Blake Lively κλιμακώνεται, με την ηθοποιό Isabela Ferrer, η οποία ενσαρκώνει τη νεαρή Lily Bloom στην ταινία It Ends With Us, να κατηγορεί τον Baldoni για «εκφοβισμό» και παρενόχληση.

 
Σύμφωνα με καταθέσεις που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Ferrer ισχυρίζεται ότι η εταιρεία παραγωγής του Baldoni, Wayfarer Studios, προσπάθησε να ελέγξει την απάντησή της σε κλήτευση που προήλθε από την πλευρά της Blake Lively, με αντάλλαγμα την κάλυψη των νομικών εξόδων της.

