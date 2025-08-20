Ο Justin Baldoni απαντά στις κατηγορίες εκφοβισμού της Isabela Ferrer
Ο Justin Baldoni απαντά στις κατηγορίες εκφοβισμού της Isabela Ferrer
Η συμπρωταγωνίστρια του It Ends With Us τον κατηγορεί για παρενόχληση μέσω νομικών κινήσεων – Ο ηθοποιός απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως «αβάσιμους».
Ηένταση γύρω από τη δικαστική διαμάχη που εμπλέκει τον Justin Baldoni και την Blake Lively κλιμακώνεται, με την ηθοποιό Isabela Ferrer, η οποία ενσαρκώνει τη νεαρή Lily Bloom στην ταινία It Ends With Us, να κατηγορεί τον Baldoni για «εκφοβισμό» και παρενόχληση.
Σύμφωνα με καταθέσεις που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Ferrer ισχυρίζεται ότι η εταιρεία παραγωγής του Baldoni, Wayfarer Studios, προσπάθησε να ελέγξει την απάντησή της σε κλήτευση που προήλθε από την πλευρά της Blake Lively, με αντάλλαγμα την κάλυψη των νομικών εξόδων της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σύμφωνα με καταθέσεις που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Ferrer ισχυρίζεται ότι η εταιρεία παραγωγής του Baldoni, Wayfarer Studios, προσπάθησε να ελέγξει την απάντησή της σε κλήτευση που προήλθε από την πλευρά της Blake Lively, με αντάλλαγμα την κάλυψη των νομικών εξόδων της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα