Sharon Stone: Η απρόσμενη αποκάλυψη για το ραντεβού με πολύ νεότερό της ράπερ
Sharon Stone: Η απρόσμενη αποκάλυψη για το ραντεβού με πολύ νεότερό της ράπερ
Είναι μεγαλύτερή του κατά 17 χρόνια.
ΗSharon Stone, σε μια αποκαλυπτική στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής Watch What Happens Live with Andy Cohen, αποκάλυψε πως είχε βγει στο παρελθόν ραντεβού με τον γνωστό ράπερ Nelly. Η 67χρονη σταρ του Χόλιγουντ (γνωστή από ταινίες όπως το Basic Instinct) απάντησε με χαμόγελο στο ερώτημα του παρουσιαστή: «Ναι, το έκανα».
Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε και δεύτερο ραντεβού, η ηθοποιός ήταν ειλικρινής: «Όχι». Παρά το γεγονός ότι δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε συνέβη αυτή η σύντομη έξοδος, η παραδοχή της εντυπωσίασε το κοινό, κυρίως λόγω της εμφανής διαφοράς ηλικίας των δύο – περίπου 17 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε και δεύτερο ραντεβού, η ηθοποιός ήταν ειλικρινής: «Όχι». Παρά το γεγονός ότι δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε συνέβη αυτή η σύντομη έξοδος, η παραδοχή της εντυπωσίασε το κοινό, κυρίως λόγω της εμφανής διαφοράς ηλικίας των δύο – περίπου 17 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα