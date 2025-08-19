Sharon Stone: Η απρόσμενη αποκάλυψη για το ραντεβού με πολύ νεότερό της ράπερ
ΗSharon Stone, σε μια αποκαλυπτική στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής Watch What Happens Live with Andy Cohen, αποκάλυψε πως είχε βγει στο παρελθόν ραντεβού με τον γνωστό ράπερ Nelly. Η 67χρονη σταρ του Χόλιγουντ (γνωστή από ταινίες όπως το Basic Instinct) απάντησε με χαμόγελο στο ερώτημα του παρουσιαστή: «Ναι, το έκανα».

 
Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε και δεύτερο ραντεβού, η ηθοποιός ήταν ειλικρινής: «Όχι». Παρά το γεγονός ότι δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε συνέβη αυτή η σύντομη έξοδος, η παραδοχή της εντυπωσίασε το κοινό, κυρίως λόγω της εμφανής διαφοράς ηλικίας των δύο – περίπου 17 χρόνια.

