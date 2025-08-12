Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι διακοπές της στην Πάτμο και τα δώρα από τους ντόπιους (φωτογραφίες)

ΗΗλιάνα Παπαγεωργίου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάτμο, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα γεμάτα ζεστασιά και εικόνες αυθεντικής φιλοξενίας.Μακριά από τα φώτα της πασαρέλας και τα τηλεοπτικά πλατό, το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της εικόνες και σκέψεις από μια απόδραση γεμάτη ζεστασιά, απλότητα και αυθεντικότητα. μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, και καλούς φίλους, εξερεύνησε ξένοιαστες στιγμές σε ένα από τα πιο γραφικά νησιά της Ελλάδας.Η ίδια φαίνεται να φιλοξενείται σε ένα παλιό αρχοντικό, περιτριγυρισμένο από την παραδοσιακή φιλοξενία των ντόπιων. Από τα φρέσκα αυγά και το ντόπιο κρασί, μέχρι τις βραδινές βόλτες στη Χώρα και τις βουτιές σε αγαπημένες παραλίες, η Ηλιάνα απολαμβάνει όλα όσα κάνουν την Πάτμο μοναδική: την ηρεμία, την ανεπιτήδευτη ομορφιά και τις μικρές καθημερινές χαρές.Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε στην παραλία να απολαμβάνει το μπάνιο της, φορώντας ένα μπικίνι και ψάθινο καπέλο.