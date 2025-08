Τίτλοι τέλους για τo «And Just Like That» – Η Sarah Jessica Parker αποχαιρετά την Carrie Bradshaw για πάντα

Το reboot της θρυλικής σειράς Sex and the City, η σειρά «And Just Like That…», θα ολοκληρωθεί με την τρίτη του σεζόν, όπως ανακοίνωσε το HBO και επιβεβαίωσε ο δημιουργός Michael Patrick King. Μια είδηση που ξύπνησε συγκίνηση και νοσταλγία στους αμέτρητους θαυμαστές του franchise.Ανάμεσά τους και η ίδια η Sarah Jessica Parker, η γυναίκα που έγινε συνώνυμη με την Carrie Bradshaw, και μέσα από μια βαθιά προσωπική ανάρτηση, αποχαιρέτησε την ηρωίδα που υπήρξε, όπως έγραψε, «ο παλμός της επαγγελματικής της ζωής για 27 χρόνια».