Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου για λόγους υγείας
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Λένα Κιτσοπούλου Παράσταση

Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου για λόγους υγείας

Η παράσταση  είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου για λόγους υγείας
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Η παράσταση «Βάκχες» σε σκηνοθεσία της Λένας Κιτσοπούλου ακυρώνεται για λόγους υγείας, όπως έγινε γνωστό.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου οι παραστάσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης, όπου ζητούν κατανόηση για την απρόσμενη ταλαιπωρία.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακύρωση της παράστασης Βάκχες σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας. Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς», ενώ για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, απαιτείται περαιτέρω επικοινωνία μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.

«Λυπούμαστε για την απρόσμενη ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση», καταλήγει η ανακοίνωση.
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