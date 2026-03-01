Ο Αντρέα Μποτσέλι εμφανίστηκε πάνω σε λευκό άλογο στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο

Αντρέα Μποτσέλι

Μια διαφορετική είσοδο πάνω σε ένα λευκό άλογο, έκανε οΤο βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής Κάρλο Κόντι βγήκε έξω από το Teatro Ariston για να υποδεχτεί τον διεθνούς φήμης Ιταλό τενόρο, ωστόσο εκείνος δεν βρισκόταν εκεί, καθώς κατευθυνόταν προς το θέατρο έφιππος, διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του Σαν Ρέμο πριν κατέβει από το άλογο κοντά στην κεντρική είσοδο. Υπό τους ήχους του «Gladiator», ο Μποτσέλι μπήκε στο Ariston μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να τον υποδέχεται όρθιο., που διατηρεί διαχρονικά έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον θεσμό, ερμήνευσε επίσης το «Con te partirò», το οποίο είχε παρουσιάσει στο φεστιβάλ το 1995. Για ακόμη μία φορά, το κοινό σηκώθηκε όρθιο, αποθεώνοντας την εμφάνισή του ως ειδικού προσκεκλημένου στην 76η διοργάνωση.Στο τέλος της βραδιάς, το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο του απένειμε βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διεθνή προβολή της Ιταλίας.