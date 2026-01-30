Πάνος Μουζουράκης για το πρόβλημα υγείας που πέρασε: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση
Κράτησε μία εβδομάδα, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για ένα θέμα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, εξηγώντας πως έπαθε κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση.
Ο τραγουδιστής την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου βρέθηκε στη βιωματική δράση της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», με τίτλο «Δείπνο στο σκοτάδι», και ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του «Happy Day» εάν έχει βιώσει κάποιο θέμα όπου να αισθάνεται πως έχει χάσει κάποια αίσθηση, δίνοντάς του την αφορμή να εξηγήσει τι είχε συμβεί.
Ο Πάνος Μουζουράκης είπε αναλυτικά: «Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση, κάποια στιγμή, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ και το τραγούδισμα, γιατί δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Επειδή κράτησε μία εβδομάδα, γιατί μάλλον ήταν λίγο νερό στον κοχλία που διαγνώστηκε μετά από μία εβδομάδα, ήταν ενοχλητικό και το πρώτο στάδιο νομίζω είναι τα νεύρα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του στο «The Voice», για το οποίο δήλωσε: «Το μαθαίνουμε πάντα τελευταία στιγμή αν θα συνεχίσουμε στο Voice».
Στο τέλος, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε σχετικά με την κουμπαριά με την Έλενα Παπαρίζου και το ενδεχόμενο να βαφτίσει το δεύτερο παιδί του και απάντησε: «Η Μαριλού ρώτησε την Έλενα μετά την κουμπαριά στο γάμο αν θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί, εγώ δεν είμαι καλός στο να ρωτάω τον κόσμο πράγματα».
