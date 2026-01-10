Θέμης Αδαμαντίδης για την προσωπική του ζωή: Ερωτευµένος είµαι πάντα
GALA
Θέμης Αδαμαντίδης προσωπική ζωή

Θέμης Αδαμαντίδης για την προσωπική του ζωή: Ερωτευµένος είµαι πάντα

Ο τραγουδιστής απάντησε επίσης για την ηλικία του και τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε και τον «έριξαν» ψυχολογικά

Θέμης Αδαμαντίδης για την προσωπική του ζωή: Ερωτευµένος είµαι πάντα
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Θέμης Αδαμαντίδης επισημαίνοντας πως είναι πάντοτε ερωτευμένος.

Ο τραγουδιστής όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν θα ήθελε να ερωτευτεί, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ερωτευµένος είµαι πάντα», μιλώντας στο Secret.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Θέμης Αδαμαντίδης αποκάλυψε, μάλιστα, την ηλικία του, δηλώνοντας πως «είναι 68 χρόνων», ενώ όταν αναφέρθηκε πως δεν φαίνεται να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής και πως δεν κοιμάται πολύ, εξήγησε: «Ο πατέρας µου και η µητέρα µου φταίνε. Όλα είναι στο µυαλό. Το αφήνεις να σε ρίχνει. Οι καταστάσεις είναι αυτές που σε γερνάνε». Η μητέρα του τραγουδιστή έφυγε από τη ζωή το 2022, με την απώλειά της να τον βαραίνει μέχρι και σήμερα.

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ο Θέμης Αδαμαντίδης τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε αναφέρει στο Happy Day πως μετά τον χωρισμό του με τη Βαρβάρα Κίρκη είχε φτιάξει ξανά τη ζωή του, δηλώνοντας: «Είμαι ερωτευμένος το τελευταίο διάστημα».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcvoi0fx9cep)
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης