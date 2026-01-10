Θέμης Αδαμαντίδης για την προσωπική του ζωή: Ερωτευµένος είµαι πάντα
Ο τραγουδιστής απάντησε επίσης για την ηλικία του και τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε και τον «έριξαν» ψυχολογικά
Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Θέμης Αδαμαντίδης επισημαίνοντας πως είναι πάντοτε ερωτευμένος.
Ο τραγουδιστής όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν θα ήθελε να ερωτευτεί, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ερωτευµένος είµαι πάντα», μιλώντας στο Secret.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Θέμης Αδαμαντίδης αποκάλυψε, μάλιστα, την ηλικία του, δηλώνοντας πως «είναι 68 χρόνων», ενώ όταν αναφέρθηκε πως δεν φαίνεται να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής και πως δεν κοιμάται πολύ, εξήγησε: «Ο πατέρας µου και η µητέρα µου φταίνε. Όλα είναι στο µυαλό. Το αφήνεις να σε ρίχνει. Οι καταστάσεις είναι αυτές που σε γερνάνε». Η μητέρα του τραγουδιστή έφυγε από τη ζωή το 2022, με την απώλειά της να τον βαραίνει μέχρι και σήμερα.
Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ο Θέμης Αδαμαντίδης τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε αναφέρει στο Happy Day πως μετά τον χωρισμό του με τη Βαρβάρα Κίρκη είχε φτιάξει ξανά τη ζωή του, δηλώνοντας: «Είμαι ερωτευμένος το τελευταίο διάστημα».
