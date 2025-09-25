Γιούλη Ζήκου για Γιάννη Μόρτζο: Ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στα 83 του χρόνια
Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Γιάννη Μόρτζου και η χήρα του, Γιούλη Ζήκου, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Γιούλη Ζήκου εξομολογήθηκε πως ο πρώτος χρόνος που κύλησε χωρίς εκείνον στο πλευρό της την έκανε να νιώθει ότι δεν ζει.
«Ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία του Γιάννη Μόρτζου.
