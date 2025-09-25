Γιούλη Ζήκου για Γιάννη Μόρτζο: Ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή
Γιάννης Μόρτζος Γιούλη Ζήκου

Γιούλη Ζήκου για Γιάννη Μόρτζο: Ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στα 83 του χρόνια

Γιούλη Ζήκου για Γιάννη Μόρτζο: Ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή
Γεωργία Κοτζιά
Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Γιάννη Μόρτζου και η χήρα του, Γιούλη Ζήκου, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Γιούλη Ζήκου εξομολογήθηκε πως ο πρώτος χρόνος που κύλησε χωρίς εκείνον στο πλευρό της την έκανε να νιώθει ότι δεν ζει.

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία του Γιάννη Μόρτζου.

Δείτε την ανάρτησή της

Γιούλη Ζήκου για Γιάννη Μόρτζο: Ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Γεωργία Κοτζιά

