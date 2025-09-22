Ο Νικ Κασσαβέτης θα σκηνοθετήσει το αμερικανικό ριμέικ της ταινίας «The Boy With the Pink Pants»
Πρόκειται για την ταινία που σκαρφάλωσε την περασμένη χρονιά στην κορυφή του ιταλικού box office
Tο αμερικανικό ριμέικ της ταινίας «The Boy With the Pink Pants», που σκαρφάλωσε την περασμένη χρονιά στην κορυφή του ιταλικού box office, πρόκειται να σκηνοθετήσει o Νικ Κασσαβέτης. Η ταινία βασίζεται στην τραγική αληθινή ιστορία του 15χρονου Αντρέα Σπετζακατένα, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2012, έχοντας υποστεί έντονο σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό.
Η πρωτότυπη ιταλική ταινία, σε σκηνοθεσία της Μαργκερίτα Φέρι, έγινε πολιτιστικό φαινόμενο, συγκεντρώνοντας σχεδόν δύο εκατομμύρια θεατές και αποφέροντας έσοδα άνω των 11,8 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας μάλιστα δημοφιλείς ταινίες του Χόλιγουντ, όπως το «Wicked», και ισχυρούς Ιταλούς δημιουργούς όπως ο Πάολο Σορεντίνο με το «Parthenope». Η επιτυχία της ταινίας έχει οδηγήσει και στη δημιουργία θεατρικού μιούζικαλ, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον επόμενο Φεβρουάριο, ενώ τώρα ανοίγει ο δρόμος για την αμερικανική μεταφορά της.
Την παραγωγή του ριμέικ θα αναλάβουν ο Τάρακ Μπεν Αμάρ, ο οποίος είχε φέρει την αρχική ταινία στην αγορά μέσω της Eagle Pictures, και ο Μαρκ Μπεργκ, σύμφωνα με το Variety. Ο Νικ Κασσαβέτης, γνωστός για ταινίες συναισθηματικά φορτισμένες όπως τα «The Notebook» και «John Q», δήλωσε ότι η ιστορία προσφέρει όλα τα στοιχεία μιας σπουδαίας ταινίας.
«Οικογένεια, εφηβεία, πρώτος έρωτας, αλλά και η τρομερή υπενθύμιση ότι κάθε παιδί, όσο καλά κι αν φαίνεται εξωτερικά, είναι ευάλωτο και χρειάζεται στενή φροντίδα», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε ότι η ταινία διαθέτει «έναν δυνατό γυναικείο ρόλο» και χαρακτήρισε το θέμα της ως «γροθιά στο στομάχι».
Η πλοκή ακολουθεί τον έξυπνο έφηβο Αντρέα, ο οποίος εγγράφεται σε νέο σχολείο και προσπαθεί να διαχειριστεί το διαζύγιο των γονιών του, ενώ ταυτόχρονα αναζητά φίλους και αποδοχή. Προσπαθώντας να εντυπωσιάσει έναν δημοφιλή συμμαθητή του, δημιουργείται μεταξύ τους ένας αμφίρροπος δεσμός. Ένα ατυχές περιστατικό με το πλύσιμο των ρούχων, που μετατρέπει το κόκκινο παντελόνι του σε ροζ, γίνεται καταλύτης για την κλιμάκωση του σχολικού εκφοβισμού, φέρνοντας τον Αντρέα στα όρια της αντοχής του.
"The Notebook" director Nick Cassavetes is set to helm the U.S. remake of Italian drama “The Boy With the Pink Pants,” which topped the local box office and broke many hearts along the way. https://t.co/6Mq9eYIOyY— Variety (@Variety) September 22, 2025
