SZA: H αντίδρασή της όταν τη ρώτησαν εάν ο Drake φιλούσε ωραία

Κλείσιμο

ρωτήθηκε εάν οφιλούσε ωραία, όταν ήταν σε σχέση το 2009.Παρόλο που η, δεν ήθελε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το ειδύλλιό τους, παρά τις προσπάθειες της Κίκι Πάλμερ.Η SZA, η Πάλμερ και η Ίσα Ρε - οι οποίες συνεργάστηκαν όλοι μαζί στη νέα κωμωδία «One of Them Days» - εμφανίστηκαν πρόσφατα σε ένα επεισόδιο του «Hot Ones Versus». Στο επεισόδιο, οι τρεις γυναίκες συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι, όπου πρέπει είτε να απαντήσουν σε δύσκολες ερωτήσεις ή να φάνε εξαιρετικά καυτερές φτερούγες κοτόπουλου.Η Πάλμερ έβαλε σε δύσκολη θέση την 35χρονη τραγουδίστρια σχετικά με τη σχέση της με τον Καναδό ράπερ, ρωτώντας την αν φιλάει ωραία. Ήταν σαφές σχεδόν αμέσως ότι η βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια δεν σκόπευε να απαντήσει, καθώς αστειεύτηκε στην ηθοποιό: «Γι' αυτό είπα γαμ*** σου προκαταβολικά».Στη συνέχεια η Πάλμερ γέλασε έντονα καθώς εκείνη και η Ρε αστειεύονταν, κάνοντας πλάκες εις βάρος της SZA.«Δεν θέλω, πονάει!» είπε η τραγουδίστρια φέρνοντας κοντά στο στόμα της τη φτερούγα κοτόπουλου. «Ήμασταν παιδιά! Ήμασταν παιδιά! 2009; Ήμασταν παιδιά».Σε εκείνο το σημείο, η Πάλμερ της είπε ότι χρειαζόταν απλώς ένα «καλό ή όχι καλό», στο οποίο η Ρε απάντησε ότι η ερώτηση ήταν: «Πολύ εύκολη. Και το γεγονός ότι δεν θέλεις να απαντήσεις λέει πολλά».«Προσπαθείτε να με κάνετε να νιώθω ενοχές επειδή ξέρετε ότι επηρεάζομαι από αυτό; Γαμ***», απάντησε η SZA πριν τελικά δαγκώσει μια μικρή μπουκιά από τη φτερούγα και επιλέξει επίσημα να μην απαντήσει στην ερώτηση.Η SZA έβγαινε με τον Drake για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 2009. Ο 38χρονος ράπερ ανέφερε για πρώτη φορά το όνομα της τραγουδίστριας στο τραγούδι του 2020 «Mr. Right Now», στο οποίο ραπάρει για το πώς μια κοπέλα με την οποία έβγαινε ήθελε να προσποιηθεί ότι είναι η SZA στο κρεβάτι.Λίγες μέρες αργότερα, η SZA απάντησε επιβεβαιώνοντας στο X ότι πράγματι έβγαιναν παλιά, μόνο που αυτό έγινε έναν χρόνο μετά τα όσα είπε ο Drake στο τραγούδι.