Κάποιοι όμως από το κοινό έκαναν φασαρία και αποσυντόνισαν τη δούκισσα της Νέας Υόρκης, η οποία δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της.

Ξέσπασε η Sarah Ferguson με το κοινό των Καννών ζητώντας με κάπως οξύθυμο τρόπο να κάνει ησυχία ενώ εκείνη ήταν στη σκηνή.

Η Φέργκιουσον διέκοψε την ομιλία της και είπε κοιτώντας στο πλήθος: «

Ησυχία όλοι». Βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή κυκλοφόρησε στα social media, από καλεσμένους του γκαλά που κατέγραψαν τη Φέργκιουσον με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Sarah Ferguson is at @amfAR #Cannes2024 to help auction off a portrait of Queen Elizabeth II by artist Chris Levine: “This is my mother-in-law.” It sold for 475,000 euros. pic.twitter.com/l3BVzAWxn9