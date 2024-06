Τομ Μπρέιντι: Τα παιδιά του του έφτιαξαν ένα βίντεο για την καριέρα του στο NFL - Μην σου μπαίνουν ιδέες να γυρίσεις, του λένε

Κλείσιμο

Tα παιδιά του Τομ Μπρέιντι του έστειλαν ένα μήνυμα στήριξης, με αφορμή την εισαγωγή του στο New England Patriots Hall of Fame την Τετάρτη.Τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει ο παίκτης του NFL με τη Ζιζέλ Μπούντχεν έφτιαξαν ένα βίντεο για τον πατέρα τους, προκειμένου να τον συγχαρούν για τα επιτεύγματά του από το 2000 έως το 2022.Ο ίδιος κοινοποίησε το κλιπ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό, πρώτη η κόρη του, Βίβιαν ξεκινάει να λέει: «Γεια σου μπαμπά. Είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι που θα επιστρέψουμε στη Βοστώνη αυτή την εβδομάδα και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν διασκεδαστικό να κοιτάξουμε πίσω σε όλα αυτά τα καταπληκτικά χρόνια ως Patriot».Στη συνέχεια, ο γιος του, Μπέντζαμιν αναφέρει: «Έξι τίτλοι Superbowl. Θυμάμαι μόνο τρεις από αυτούς, αλλά τα παιχνίδια σου είναι μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις».Ο Τζακ πρόσθεσε: «Το ίδιο κι εμένα, Μπένι. Αλλά ξέρω ότι η υπόλοιπη οικογένεια ήταν σίγουρα εκεί και ούρλιαζε για σένα κατά τη διάρκεια και των προηγούμενων αγώνων».Ο Μπέντζαμιν επανέρχεται τότε λέγοντας: «Και δεν είναι μόνο τα δαχτυλίδια. Είναι το πόσες φορές βγήκες MVP, πόσα εξώφυλλα περιοδικών έκανες στην πορεία...». «Ήσουν σούπερ σταρ», λέει η Βίβιαν διακόπτοντάς τον.Τέλος, ο Μπέντζαμιν λέει: «Επομένως, από τη μαμά, τη γιαγιά, όλα τα αδέρφια μου, τα ανίψια σου, συγχαρητήρια που μπήκες στο Patriot's Hall of Fame», ενώ προσθέτει: «Απλά μη σου μπαίνουν ιδέες, όταν περνάς από τα αποδυτήρια απόψε».Ήταν λογικό ο γιος του να του αφήσει το συγκεκριμένο υπονοούμενο, αν αναλογιστεί κανείς πόσες φορές ο Τομ Μπρέιντι έχει αποφασίσει να σταματήσει την καριέρα του και πόσες το έχει μετανιώσει, γυρνώντας στην ομάδα του.Στη λεζάντα του βίντεο, ο Τομ Μπρέιντι γράφει: «Τα παιδιά μου με εξέπληξαν σήμερα το πρωί με αυτό το βίντεο και ήθελα να το μοιραστώ και με την οικογένειά μου, Patriot. Τι βόλτα. Τα λέμε απόψε Αγγλία ❤️».