Μαρπέσα Χένινκ και Βίκυ Κουλιανού: Η επανένωση των σταρ του μόντελινγκ - Δείτε φωτογραφίες

Μake-up: Βαγγέλης Θώδος. Hair: Στέφανος Βασιλάκης Ολα τα ρούχα είναι από τις σειρές prêt-à-porter Maison Zoulias SS24 και Vassilis Zoulias couture. Κοσμήματα: Περικλής Κονδυλάτος

Η Μαρπέσα (αριστερά) σε fashion show στο Κατάρ (2022)

Με την Κρίστεν ΜακΜέναμι (90s) Στο fashion show του Christian Lacroix (90s)

Με τους Κριστιάν Λακρουά και Ζαν-Ζακ Πικάρ (90s) Βασίλης Ζούλιας, Μαρπέσα Χένινκ, Βίκυ Κουλιανού, Περικλής Κονδυλάτος

Η Μαρπέσα Χένινκ στο ατελιέ του Βασίλη Ζούλια

Η Μαρπέσα σε fashion show του Valentino (1989)

του ’90, που έχουν περπατήσει στις πιο επικές πασαρέλες του πλανήτη, συναντήθηκαν ξανά έπειτα από 25 χρόνια στo fashion show του. Ηταν μια μαγική στιγμή, που όσοι παρακολουθούν το μόντελινγκ από εκείνη τη χρυσή εποχή του περίμεναν με ανυπομονησία. «Για μένα είναι σαν να πραγματοποιείται ένα όνειρο», λέει ο καταξιωμένος σχεδιαστής. «Την πρώτη φορά που άκουσα το όνομα “Mαρπέσα” ήταν στις επιδείξεις στο Παρίσι, κάπου στις αρχές των 90s, τότε που οι φωτογράφοι φώναζαν τα κορίτσια με το όνομά τους για ένα ακόμη κλικ: Mαρπέσα, Mαρπέσα, Mαρπέσα! Μαζί με το όνομα, μου έμεινε και εκείνη η υπέροχη φιγούρα με το αριστοκρατικό περπάτημα, που σύντομα την έβλεπα παντού: Mugler, Montana, Alaia,- στην κυριολεξία δεν υπήρχε οίκος που να μην την είχε στην επίδειξή του.Kαι της είχαν βγάλει ένα χαϊδευτικό που την ακολουθεί μέχρι σήμερα: “Mαρπέσα, the catwalk κοντέσσα”!» θυμάται ο Βασίλης Ζούλιας για το εντυπωσιακό μοντέλο με την ολλανδοαφρικανική καταγωγή και συνεχίζει: «Την ίδια σχεδόν εποχή η Bίκυ Κουλιανού ξεκινούσε μια λαμπρή διεθνή καριέρα συμμετέχοντας στα ίδια σόου με τη Μαρπέσα κι έτσι δημιουργήθηκε μια βαθιά φιλία που διαρκεί μέχρι σήμερα. Η Βίκυ ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος της γνωριμίας μου με τη φίλη της στα social media και όταν η Μαρπέσα Χένινκ είδε πρόσφατα τη ζημιά που προκάλεσε η φωτιά στο ατελιέ μου, μου έγραψε “I’d love to do your show!”.Αυτή η υπέροχη γυναίκα που δεν με είχε γνωρίσει ποτέ από κοντά, προθυμοποιήθηκε να έρθει να περπατήσει για μένα στην πασαρέλα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της επαγγελματικής μου ζωής, προσφέροντάς μου ανείπωτη χαρά και ικανοποίηση. Ετσι, η Βίκυ και η Mαρπέσα βρέθηκαν ξανά μαζί μετά από 25 χρόνια και ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό είναι εμφανές και στη φωτογράφηση που είχα τη χαρά να επιμεληθώ, κάνοντας ένα comeback στο παλιό μου επάγγελμα, αυτό του στυλίστα. Τι σου κάνει μια φωτιά...» λέει χαριτολογώντας.θυμάται με τη σειρά της: «Με τη Μαρπέσα μάς συνδέει μια φιλία πολλών χρόνων. Ημουν σχεδόν 19 ετών όταν βρέθηκα στην Ιταλία και μπήκα στο κορυφαίο πρακτορείο της χώρας, το Riccardo Gay Agency, όπου ανήκαν όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής: Λίντα, Ναόμι, Κρίστι κ.ά. Με τη Μαρπέσα συμμετείχαμε σε πολλά σόου μαζί, γεγονός που μας βοήθησε να κάνουμε παρέα». «Το σόου όπου γνωριστήκαμε με τη Βίκυ ήταν αυτό του Versace», διακόπτει η «Κοντέσσα της πασαρέλας». «Ζήσαμε μαγικές στιγμές οι δυο μας. Ηταν η εποχή που βρισκόμασταν διαρκώς με μια βαλίτσα στο χέρι και κάναμε επιδείξεις σε όλο τον κόσμο. Τα ταξίδια μάς ένωσαν και μεταξύ μας δημιουργήθηκε μια ζεστή σχέση που διαρκεί μέχρι σήμερα. Πότε ήμασταν στο Παρίσι, πότε στο Μιλάνο , μια εδώ, μια εκεί... Μετά τις επιδείξεις πηγαίναμε στα μοδάτα εστιατόρια της εποχής, κουβεντιάζαμε, μοιραζόμασταν τα μυστικά μας και περνούσαμε όμορφα. Ολο αυτό μάς έδεσε, γι’ αυτό και η φιλία μας κρατάει τόσα χρόνια μετά».τους συνάντηση στην Αθήνα, «όντως το θλιβερό περιστατικό που συνέβη στο ατελιέ του Ζούλια, και αναφέρομαι στη φωτιά βέβαια, στάθηκε η αφορμή για να έρθει η Mαρπέσα στην Ελλάδα και να ξαναπερπατήσουμε μαζί», λέει η Βίκυ. «Εδώ και καιρό παρακολουθούσε τις αναρτήσεις μου για τον Βασίλη και σχολίαζε ότι της αρέσει πολύ η δουλειά του. Οταν είδε τη ζημιά που προκλήθηκε στο ατελιέ του, προθυμοποιήθηκε να έρθει στο φετινό σόου του. Ενιωσα συγκίνηση. Με τη Mαρπέσα, που μας ενώνουν τα υπέροχα επαγγελματικά χρόνια της αθωότητας, θα ξαναπερπατούσαμε μαζί!». «Είναι υπέροχο γνωστά μοντέλα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στον χώρο να συναντιούνται πάλι και να ξαναδουλεύουν μαζί, όπως έγινε στο σόου του Versace το 2018», σχολιάζει η Mαρπέσα και η Βίκυ συμπληρώνει: «Το εκπληκτικό είναι ότι την ιδέα για εκείνο το reunion των πέντε top models, που αποτέλεσε θέμα συζήτησης για μήνες και έτυχε θερμότατης αποδοχής από τον κόσμο, ήταν μια ιδέα του ευρηματικού μπούκερ Πιέρο Πάτσι, ο οποίος ανήκε στο πρακτoρείο του Ρικάρντο Γκάι, που τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 στελέχωνε τα μεγαλύτερα fashion shows του πλανήτη».Καθώς η κουβέντα μας κυλάει οι δυο σταρ της πασαρέλας προσπαθούν να θυμηθούν αν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η Mαρπέσα πιστεύει ότι έχει ξανάρθει, αλλά η Βίκυ δεν είναι και τόσο σίγουρη: «Το φετινό ταξίδι, πάντως, θα το θυμάμαι για πάντα. Περάσαμε τέσσερις υπέροχες ημέρες εδώ με τον Βασίλη, τον Περικλή (σ.σ.: Κονδυλάτο) και τη Βίκυ. Με τη Βίκυ μάς ενώνουν υπέροχες αναμνήσεις. Χαίρομαι κάθε φορά που συναντιόμαστε, εντός και εκτός catwalk. H Ελλάδα εξάλλου είναι μια υπέροχη χώρα».H Mαρπέσα Χένινκ έχει γεννηθεί στο Αμστερνταμ από Ολλανδή μητέρα και πατέρα αφρικανικής καταγωγής. Ξεκίνησε την καριέρα της στα 16 της χρόνια, όταν στον δρόμο της βρέθηκε ένας άνθρωπος από τον χώρο των εκδόσεων που πίστεψε στο άστρο της. Πολύ γρήγορα το εκκολαπτόμενο supermodel είδε το πρόσωπό της εξώφυλλο στα πιο επιδραστικά περιοδικά της εποχής, μεταξύ των οποίων τα «Elle», «Glamour», «Time», «Vanity Fair», «Marie Claire», «L’Officiel», «Harpers & Queen». Εκτός από το χαϊδευτικό «κοντέσσα» που την ακολουθεί μέχρι σήμερα, την ακολουθούν επίσης η φινέτσα και η ανεπιτήδευτη χάρη που στις δεκαετίες του ’80 και ’90 την έκαναν περιζήτητη. Το portfolio της περιλαμβάνει συνεργασίες με κολοσσιαία fashion brands όπως Versace, Christian Lacroix Issey Miyake , Moschino, Claude Montana, Salvatore Ferragamo, Comme des Garçons, Lanvin, Thierry Mugler , Donna Karan, Trussardi κ.ά.εν μια νυκτί. Ο κόσμος βλέπει τη δουλειά σου μόνο όταν έχεις φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο, όμως πέρασα επίσης πολλά χρόνια δίνοντας μεγάλο αγώνα και κάνοντας λιγότερο λαμπερές δουλειές μέχρι να καταφέρω να βρω δουλειά στο Μιλάνο και να συνεργαστώ με τους διάσημους σχεδιαστές μόδας», εξηγεί. «Συχνά, όταν έλεγα ότι θέλω να κάνω κάτι στον χώρο της μόδας, οι άλλοι γελούσαν μαζί μου. Αλλά αυτό μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση για να αποδείξω ότι έκαναν λάθος». Η μεγάλη στιγμή της ήταν εκείνη που γνώρισε τον εικονογράφο μόδας Αντόνιο Λοπέζ, ο οποίος τη σύστησε στον Αζεντίν Αλαϊά και στον Καρλ Λάγκερφελντ . Η καριέρα της στο μόντελινγκ είχε μπει στην τροχιά προς την κορυφή. «Ολο αυτό ήταν κάτι που δεν τόλμησα ποτέ να φανταστώ. Εχω ζήσει τόσο υπέροχες στιγμές με τέτοιες ιδιοφυΐες. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να οραματίζεσαι τα όνειρά σου. Πάντα οραματίζομαι ότι κάτι μπορεί πραγματικά να συμβεί. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και εξαιρετικά συγκεντρωμένοι, να δουλεύουμε σκληρά και όταν παρουσιάζονται οι ευκαιρίες να τις πιάνουμε από τα μαλλιά. Οσα επιθυμείς μπορούν να πραγματοποιηθούν αρκεί να εστιάζεις με όλη σου την ψυχή σε αυτά».ανακηρύχτηκε Μοντέλο της Χρονιάς στη διοργάνωση «Oscars de la Mode» στο Παρίσι και οι Dolce & Gabbana , τους οποίους γνώρισε τυχαία σε κάποιο μπαρ, την επέλεξαν για να πρωταγωνιστήσει στην καμπάνια για τη συλλογή τους Φθινόπωρο-Χειμώνας 1987-8. Η παραγωγή έγινε στη Σικελία από τον διάσημο φωτογράφο Φερντινάντο Σιάνα, ενώ η καμπάνια έκανε τέτοια εντύπωση ώστε η φιγούρα της Mαρπέσα να αποτυπωθεί στη μνήμη των εραστών της μόδας ως η εικόνα της μεσογειακής θηλυκότητας. Σήμερα η ίδια απολαμβάνει την καθημερινότητά της με την υπέροχη κόρη της. Εχει μια ζωή γεμάτη από φωτεινές αναμνήσεις και επιστρέφει στη μόδα μόνο όταν πρόκειται για κάτι αξιόλογο. Οπως το 2011 που ανέβηκε ξανά στο catwalk για χάρη της Αlberta Ferretti, αλλά και τώρα, για χάρη του Βασίλη Ζούλια. «Ηταν υπέροχο αυτό που ζήσαμε στην Αθήνα!», ομολογεί.