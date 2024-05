Τον περασμένο Οκτώβριο, η Σερ μίλησε για το αν η μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της, επηρεάζει τη σχέση τους. Όπως είχε πει στο Extra: «Το μισώ να μιλάω για το πόσο ευτυχισμένη είμαι, αλλά περνάμε υπέροχα μαζί. Μπορούμε να μιλάμε για μουσική. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Έχει φοβερή αίσθηση του χιούμορ, έχει τον πιο χαριτωμένο γιο στον κόσμο. Απλά καταλαβαινόμαστε».



Αστειευόμενη σχετικά με το χάσμα ηλικίας, πρόσθεσε: «Μερικές φορές του μιλάω και δεν έχει ιδέα για ποιον μιλάω. Τις προάλλες, είπα, "Ξέρεις ποιος, δεν ξέρω, ο Κλαρκ Γκέιμπλ, [είναι];". Είπε, "Ναι, φυσικά", αλλά οι περισσότερες από τις αναφορές μου... Θα με κοιτάξει και θα πει, "Δεν είχα γεννηθεί ακόμα"».

Την άνοιξη του 2023, οι δυο τους είχαν χωρίσει αλλά τα βρήκαν ξανά, λίγους μήνες αργότερα.

Εθεάθησαν μαζί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισίου, να κάθονται στην πρώτη σειρά του σόου του «Balmain».

Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον τους, η στάση που κράτησε ο Αλεξάντερ Έντουαρντς, όταν τον χώρισε η σύντροφός του ήταν αυτή που την έκανε να γυρίσει πίσω.

