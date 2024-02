Η Taylor Swift, η πρώτη billionaire της μουσικής βιομηχανίας, έγινε μάθημα στο Χάρβαρντ!

Το περιοδικό «Time»την ανακήρυξε πρόσωπο του 2023

Εντυπωσιακή σκηνική παρουσία για τη σταρ της μουσικής βιομηχανίας που επινόησε τον όρο «poptimism» - από το πάντρεμα των λέξεων «pop» και «optimism»

Μάλιστα, οι οπαδοί της παραπάνω θεωρίας διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους ότι η τραγουδίστρια επρόκειτο να προχωρήσει σε επίσημη δήλωση στήριξης του Αμερικανού προέδρου -το είχε κάνει το 2020- εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου στο περιθώριο του πρόσφατου. Τελικά έμειναν με τα κουρελιασμένα τους ρούχα να παρακολουθούν τα επινίκια τηςκαβάλα στον αγαπημένο της Τράβις Κελς. Πάντως, το σενάριο πως εκείνη είναι το κρυφό υπερόπλο των Δημοκρατικών όχι μόνο συντηρείται στην αμερικανική κοινή γνώμη, αλλά αποκτά ολοένα περισσότερους θιασώτες. Μόλις την εβδομάδα που μας πέρασε, σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Μονμάουθ του Νιου Τζέρσεϊ κατέδειξε πως το 20% των Αμερικανών πολιτών ερμηνεύει και το παραμικρό νεύμα της Σουίφτ ως προπαγάνδα υπέρ τουΝαι, «ψεκασμένοι» ευδοκιμούν παντού, όμως η επιτυχία, η δημοφιλία και η απήχηση τηςείναι τέτοιες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον φόβο, ακόμα και την παράνοια των τιμητών της. Πάρτε για παράδειγμα την τηλεθέαση της τελετής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία έδειξε φέτος σημάδια ανάκαμψης, τα οποία αποδόθηκαν στην παρουσία της Σουίφτ στις ροτόντες της απονομής. Ή το ενδιαφέρον που καταγράφεται εσχάτως για τους αγώνες του αμερικανικού ποδοσφαίρου -ειδικά από το γυναικείο κοινό και το ηλικιακό γκρουπ των millennials (βλ. 28 έως 43 ετών)- από τότε που η τραγουδίστρια έγινε θαμώνας στις κερκίδες των σταδίων. Ο αγώνας τωνεναντίον των New York Jets την 1η Οκτωβρίου του 2023 ήταν ο κορυφαίος της σεζόν από άποψη τηλεθέασης κι αυτό πιστώνεται στη Σουίφτ, την οποία η κάμερα του δικτύου NBC που μετέδωσε τον αγώνα απαθανάτισε όχι μία ή δύο, αλλά 17 φορές. Φυσικά η τραγουδίστρια την επομένη φιγούραρε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του NFL - κάτι σαν MVP της κερκίδας.Λογικό αν αναλογιστεί κανείς πως οι επίσημοι λογαριασμοί της λίγκας προσέλκυσαν 200.000 νέους followers από το περασμένο φθινόπωρο, όταν δηλαδή έγινε γνωστός ο δεσμός, ενώ ο ίδιος ο παίκτης αύξησε το διαδικτυακό κοινό του κατά 400.000. Ο,τι αγγίζει το φαινόμενο της ποπ... καταδικάζεται να γίνει χρυσάφι. Ακόμα και το μπλουζάκι με το νούμερο 87, αυτό δηλαδή με το οποίο αγωνίζεται ο Κελς, πολλαπλασίασε τους τελευταίους μήνες του 2023 τις πωλήσεις του κατά 400%, ενώ η σειρά podcast New Heights που έχει δημιουργήσει με τον αδελφό του βρίσκεται αταλάντευτα στην πρώτη θέση των ακροάσεων στην πλατφόρμα της Apple. Πλάι στον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα.Μέσα σε 18 χρόνια, από τη μέρα δηλαδή που μετανάστευσε οικογενειακώς από τη γενέτειρά της, το Γουέστ Ρέντινγκ στο Νάσβιλ, με σκοπό να κάνει εκείνο που αποφάσισε αφού άκουσε ξανά και ξανά έναν δίσκο της Σάνια Τουέιν, δηλαδή country μουσική, ηέχει πετύχει αυτό το οποίο η Mαντόνα, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Ελβις Πρίσλεϊ κατάφεραν σε μια ζωή - εντάξει, οι δύο τελευταίοι και μετά θάνατον. Σίγουρα ο πατέρας της Σκοτ, αντιπρόεδρος του χρηματοπιστωτικού οργανισμού Merrill Lynch, και η μητέρα της Aντρεα, πάλαι ποτέ διευθύντρια Mάρκετινγκ, νιώθουν τουλάχιστον δικαιωμένοι που υπήρξαν οι πρώτοι και οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του ονείρου της κόρης τους.Βεβαίως, όταν το 2006 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο το όνομά της -παρεμπιπτόντως η μητέρα της επέλεξε το όνομαλόγω του θαυμασμού της στον τραγουδοποιό Τζέιμς Τέιλορ, αλλά και προκειμένου να μην μπορεί να καταλάβει κανείς διαβάζοντάς το εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα και έτσι η κόρη της να αποφεύγει τυχόν a priori διακρίσεις- όσο αισιόδοξοι κι αν ήταν δεν μπορούσαν ούτε να υποθέσουν ότι μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες ηθα είχε κατακτήσει 14 βραβεία Grammy, θα διοργάνωνε την πιο επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών και θα πίκραινε έναν πρώην πρόεδρο τωνδηλώνει βαθιά απογοητευμένος από τη, αφού παρότι επί προεδρίας του αναθεωρήθηκε ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων προς όφελος των δημιουργών, θεωρεί πως εκείνη δεν του αποδίδει το ευεργέτημα, δουλεύοντας τους τελευταίους μήνες υπέρ του Μπάιντεν. Υπενθυμίζεται ότι το 2014, όταν ηκυκλοφόρησε το «1989», ένα άλμπουμ-ορόσημο με το οποίο πέρασε από τη γλυκανάλατη αυτοβιογραφική country στην αυτοαναφορική ποπ, αποφάσισε να αποσύρει όλους της τους δίσκους και τα τραγούδια από την πλατφόρμα Spotify.Το επιχείρημα που πρόβαλε αφορούσε στην αμοιβή των δημιουργών, τους οποίους θεωρούσε ζημιωμένους από το τότε ισχύον καθεστώς. Τελικά, η νομοθετική πράξη της κυβέρνησης Τραμπ έβαλε τάξη στο νέο τοπίο που διαμορφωνόταν με το streaming και ηεπανήλθε από το 2017 καβαλάρισσα σε όλες τις πλατφόρμες. Το ίδιο αντιστασιακά λειτούργησε και με το πρόσφατο ντοκιμαντέρ για το «», το οποίο διανεμήθηκε με τον πατροπαράδοτο τρόπο στους κινηματογράφους και όχι μέσω κάποιας on demand πλατφόρμας - βέβαια από τις 15 Μαρτίου θα είναι πια διαθέσιμο και στο Disney+ ενώ έναν μήνα μετά θα κυκλοφορήσει το νέο της, ενδέκατο άλμπουμ της καριέρας της, με τίτλο «The Tortured Poets Department». Μπορεί για τους Αμερικανούς η Σουίφτ να είναι η απόλυτη ενσάρκωση της millennial pop star, όμως για τη μουσική βιομηχανία σημαίνει ακόμα περισσότερα.Λέγεται συχνά πως είναι ένα συνδικάτο από μόνη της, αφού οποιαδήποτε απόφαση ή κίνησή της επηρεάζει ως ντόμινο κάθε ομότεχνό της. Το μεγαλύτερο ανδραγάθημά της για τους συναδέλφους της δεν είναι το υβριδικό είδος μουσικής που επινόησε, το λεγόμενο poptisism -από το πάντρεμα των λέξεων «pop» και «optimism»-, αλλά η επιλογή της να συγκρουστεί με την πρώτη δισκογραφική εταιρεία της προκειμένου να αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών της.προχώρησε σε κάτι ρηξικέλευθο. Από το 2022 επανηχογράφησε τα έξι πρώτα άλμπουμ της προκειμένου να κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία τους. Η κίνησή της θεωρήθηκε δικαίως πως ανατέμνει τον τρόπο λειτουργίας των δισκογραφικών εταιρειών και τους συχνά ασφυκτικούς όρους που θέτουν μέσω των συμβολαίων στους καλλιτέχνες. Για την ιστορία, οι νέες ηχογραφήσεις της πήραν το ίδιο θετικές ή σε πολλές περιπτώσεις ακόμα θερμότερες κριτικές από τις πρώτες.Ομως η 33χρονη ποπ σταρ δεν είναι επιδραστική μόνο στα καλλιτεχνικά χωράφια της. Ιδρυτικό μέλος του κινήματος Time’s Up και διαπρύσια κήρυκας της γυναικείας ενδυνάμωσης,αναδείχτηκε σε κομβική φυσιογνωμία του τέταρτου κύματος του φεμινισμού χάρις ή εξαιτίας της διαμάχης της με τον. Η μεταξύ τους έριδα ξεκίνησε το 2009, όταν εκείνη τιμήθηκε με το Grammy για το καλύτερο βιντεοκλίπ και ο ράπερ θεώρησε πρέπον να ανέβει στη σκηνή, να διακόψει τον ευχαριστήριο λόγο της και να εξάρει τις αρετές ενός άλλου κλιπ της Μπιγιονσέ. Παρότι στο αμέσως επόμενο διάστημα επήλθε ανακωχή ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, η οποία διατηρήθηκε έως το 2015,φρόντισε να αναθερμάνει την κόντρα έναν χρόνο αργότερα με την κυκλοφορία του τραγουδιού «Famous». Τι εξόργισε τη Σουίφτ; Ο στίχος «I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous». Εκείνος υποστήριξε πως είχε την έγκρισή της για να τον τραγουδήσει, εκείνη το αρνήθηκε κατάφωρα.Στη διαμάχη παρενέβη ηδηλώνοντας αυτήκοος μάρτυς του μεταξύ τους τηλεφωνήματος και δημοσιεύοντας απόσπασμα της επίμαχης συνομιλίας, από την οποία όμως δεν προέκυπτε το δίκιο του. Σε κάθε περίπτωση, η Σουίφτ ήταν υπέροχη στον ρόλο του θύματος της τοξικής πατριαρχίας, ο λόγος που έδωσε σταεκείνης της χρονιάς εκλήφθηκε ως δημόσια απάντηση στην απρέπεια του Γουέστ ενώ εκτός από τους swifties -έτσι ονομάζονται οι ορκισμένοι fans της- στο πλευρό της είχε τις επιστήθιες φίλες της, το περίφημο Squad που, μεταξύ άλλων, απαρτιζόταν από την Τζίτζι Χαντίντ, την Κάρλι Κλος, τη Λένα Ντάναμ, τη Σελένα Γκόμεζ, την Μπλέικ Λάιβλι και την Εμα Στόουν. Το τηλεφώνημα που τελικά διέρρευσε ολόκληρο στο Διαδίκτυο το 2020 δικαίωνε τη Σουίφτ και εξέθετε τον Γουέστ - παλιά του τέχνη.Εδώ που τα λέμε, όμως, η τραγουδίστρια δεν βγήκε κερδισμένη, δικαιωμένη και ανακουφισμένη από το μεγαλύτερο beef της καριέρας της επειδή απλώς έλεγε την αλήθεια, αλλά γιατί κατάφερε εκείνο που κανείς άλλος ομότεχνός της δεν έχει κατορθώσει: να βγει από το κουκούλι της ποπ σταρ, της διασημότητας, της larger than life προσωπικότητας και να γίνει θεσμός. Προς διερεύνηση και ερμηνεία πια ακόμα και από το Χάρβαρντ.