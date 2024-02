Το σακί του Βλάχου και οι μνηστήρες της Eurovision

Κλειδί στο μεταγραφικό παζάρι που όχι απλά άρχισε, αλλά οργιάζει κιόλας, ο Νίκος Μουτσινάς . Λογικά σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις.Πρεμιέρα για τα «Just the two of us» το Σάββατο και φυσικά αν δεν παινέψεις το σπίτι σου… Θανάση Πάτρα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Βίκυ Καγιά πάντως, θα ήταν ωραία στη παρουσίαση ενός ωραίου και νέου ριάλιτι στον ΑΝΤ1…Και στον ΣΚΑΪ αναζητούν πρόσωπο για παρουσίαση άλλου ριάλιτι μετά το κάζο που έπαθε με το ανεκδιήγητο «I am a celebrity…» (Μην το διαβάζετε με το ζόρι όσοι δεν θέλετε. Μας πρήξατε. Γράψτε και πείτε εσείς ό,τι θέλετε). Ποιο στέλεχος ψυχαγωγίας αν και σχεδιάζει το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν σύντομα θα ειδοποιηθεί να φτιάξει βαλίτσα;