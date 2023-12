Ο Κέβιν Σπέισι επανεμφανίζεται και επιτίθεται στο Netflix - Υπάρχει εξαιτίας μου, λέει ο ηθοποιός

τον περασμένο Ιούλιο,

Στη συνέχεια αγκάλιασε τον διευθυντή και τη νομική του ομάδα, ακόμα δακρυσμένος, και ευχαρίστησε το προσωπικό του δικαστηρίου. Αυτή ήταν η ετυμηγορία που ήθελε και ήλπιζε εδώ και πολύ καιρό.

Ο ηθοποιός απέρριπτε τις κατηγορίες από την αρχή. Στη διήμερη απολογία του είχε υποστηρίξει για δύο από τους ενάγοντες πως η επαφή μαζί τους έγινε συναινετικά και για τους άλλους δύο ισχυρίστηκε είτε πως υπήρξε παρεξήγηση προθέσεων είτε ότι η κατηγορία συνιστούσε αποκύημα φαντασίας.



O ηθοποιός είχε υποδυθεί τον Frank Underwood σε 65 επεισόδια της επιτυχημένης σειράς «House of Cards» του Netflix

O Σπέισι είχε κριθεί αθώοςγια τις εννέα κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και σεξουαλικής επαφής δίχως συναίνεση που αντιμετώπιζε από τέσσερις άνδρες. Οι ένορκοι έφτασαν σε ομόφωνη απόφαση μετά από 12 ώρες και 26 λεπτά διαβουλεύσεων και μετά από 4,5 εβδομάδες που περιλάμβανε τις καταθέσεις των τεσσάρων εναγόντων και την απολογία του 64χρονου ηθοποιού.Ο Κέβιν Σπέισι με σκεπτικό πρόσωπο άκουσε την πρόεδρο των ενόρκων να λέει εννέα φορές «αθώος». Ο ηθοποιός άρχισε να κλαίει στο εδώλιο καθώς άκουγε τις ετυμηγορίες.Ο Κέβιν Σπέισι απολύθηκε από τη σειρά του Netflix «House of Cards» μετά τις κατηγορίες εις βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Το δίκτυο είχε ανακοινώσει επίσης πως δεν θα παίξει την ταινία «Gore» με πρωταγωνιστή τον Σπέισι, βασισμένη στην ζωή του Αμερικανού συγγραφέα, Γκορ Βιντάλ.Η επίσημη ανακοίνωση που είχε κάνει τότε το δίκτυο, ήταν η ακόλουθη: «Το Netflix δεν θα συμμετέχει στην περαιτέρω παραγωγή του House of Cards που θα συμπεριλαμβάνει και τον Κέβιν Σπέισι. Θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την MRC κατά την διάρκεια της διακοπής των γυρισμάτων για να αξιολογήσουμε την πορεία μας όσο αφορά την σειρά».Η MRC με τη σειρά της είχε δηλώσει πως «αν και συνεχίζουμε την έρευνα πάνω στις σοβαρές αυτές κατηγορίες για την συμπεριφορά του Κέβιν Σπέισι στα γυρίσματα του House of Cards, o ίδιος έχει απομακρυνθεί από την σειρά. Η MRC σε συνεργασία με το Netflix θα ακολουθήσουν άλλη πορεία για την σειρά κατά την διάρκεια της διακοπής αυτής».