Drake, 36, Defends His Friendship with Millie Bobby Brown, 19, in New Song Lyrics https://t.co/gYCdhQhi9s — People (@people) October 9, 2023

Κλείσιμο

Πριν από μερικά χρόνια οαντιμετώπισε προβλήματα για τη φιλία του με την έφηβη ηθοποιό,Τώρα, ο ράπερ φαίνεται ότι απευθύνθηκε στους επικριτές του.Ο 36χρονος ράπερ ανέφερε το όνομα της 19χρονης πρωταγωνίστριας του «Stranger Things» στους στίχους του νέου του τραγουδιού «Another Late Night», κάτι που φαίνεται να είναι μια αιχμή προς όσους αμφισβητούν τη φιλία τους, η οποία χρονολογείται από το 2017.Συγκεκριμένα, οι στίχοι έχουν ως εξής: «Weirdos in my comments talkin' 'bout some Millie Bobby, look/Bring them jokes up to the gang, we get to really flockin. Or send a finger to your mama in some FedEx boxes/Open up that s---, it's jaw droppin', really shockin».Το τραγούδι, το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο του άλμπουμ «For All the Dogs», έρχεται έξι χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία του Drake και της Μπράουν τον Νοέμβριο του 2017 στα παρασκήνια μιας συναυλίας του διάσημου ράπερ στην Αυστραλία.Μήνες μετά τη συνάντησή τους, η Μπράουν, η οποία τότε ήταν 14 ετών, αποκάλυψε ότι ο Drake την είχε προσκαλέσει σε σόου του και ότι οι δυο τους «μιλούν συνέχεια».«Ζητάω τη συμβουλή του», είχε δηλώσει η Βρετανίδα ηθοποιός -η οποία είναι πλέον αρραβωνιασμένη με τον γιο του Τζον ΜπονΤζόβι, Τζέικ Μποντζόβι - στο περιοδικό W.Τον Σεπτέμβριο του 2018, έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τη φιλία τους, λέγοντας στο «Access Hollywood» ότι ο σταρ είναι «τόσο φανταστικός και σπουδαίος φίλος και σπουδαίο πρότυπο».«Μόλις τις προάλλες στείλαμε μηνύματα ο ένας στον άλλον και είπε: "Μου λείπεις τόσο πολύ». Εγώ του είπα, «Μου λείπεις περισσότερο!"», είπε. «Έρχεται στην Ατλάντα, οπότε σίγουρα θα πάω να τον δω. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Σχετικά με τα αγόρια, με βοηθάει. Είναι σπουδαίος, είναι υπέροχος. Τον αγαπώ».Η συνέντευξη, στην οποία η Μπράουν αποκάλυψε ότι ο Drake της δίνει συμβουλές για τα αγόρια, αναστάτωσε και προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της διαφοράς ηλικίας των 17 ετών. Λίγο αργότερα, η ηθοποιός φάνηκε να αντιμετωπίζει την κριτική σε δύο δηλώσεις που μοιράστηκε στο Instagram Story της, σύμφωνα με screenshots που δημοσίευσε το Cosmopolitan.«Γιατί πρέπει να κάνεις μια υπέροχη φιλία τον τίτλο σου; Εσείς είστε περίεργοι... Πραγματικά. Είμαι τυχερή που έχω ανθρώπους στη δουλειά που επεκτείνουν το χρόνο τους για να με βοηθήσουν να προωθήσω την καριέρα μου και να προσφέρουν τη σοφία και την καθοδήγησή τους», έγραψε.