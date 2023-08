Unrecognizable ‘Two and a Half Men’ star Angus T. Jones debuts buzzcut in rare sighting https://t.co/cYb2D41WuR pic.twitter.com/etYkTIWHLO — Page Six (@PageSix) August 30, 2023

Το πρώην παιδί - σταρ, Άνγκους Τ. Τζόουνς, εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστος, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή του, ενώ πήγε για μεσημεριανό γεύμα στο Sherman Oaks της Καλιφόρνια, την Τρίτη 29 Αυγούστου.Ο πρώην πρωταγωνιστής του «», ο οποίος κάποτε ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός - παιδί, εμφανίστηκε με νέο κούρεμα και μούσι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξόδου του.Οι φωτογραφίες που αποκτήθηκαν αποκλειστικά από το Page Six δείχνουν τον 29χρονο Τζόουνς να φοράει ένα γκρι φούτερ, έναν γκρι σκούφο και ένα μαύρο σορτσάκι, ενώ κρατούσε ένα μεγάλο μπουκάλι νερό και έστελνε μηνύματα στο κινητό του.Όταν ο Τζόουνς μπήκε στο αυτοκίνητό του, έβγαλε το καπέλο του για να αποκαλύψει το ξυρισμένο κεφάλι του.Ο ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ερμηνεία του ως Τζέικ Χάρπερ στην επιτυχημένη κωμική σειρά, «Two and a Half Men».Ο Τζόουνς πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τσάρλι Σιν και τον Τζον Κράιερ στην κωμική σειρά των αρχών της δεκαετίας του 2000, η οποία διήρκεσε σχεδόν 10 χρόνια, πριν αποχωρήσει το 2012.Ο ίδιος κέρδιζε περίπου 350.000 δολάρια ανά επεισόδιο όταν αποχώρησε και έκτοτε έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.«Αν βλέπετε το "Two and a Half Men", παρακαλώ σταματήστε να βλέπετε το "Two and a Half Men"», είχε πει ο ηθοποιός σε ένα βίντεο στο YouTube που αναρτήθηκε από το «Forerunner Chronicles», μια χριστιανική ομάδα, όταν αποχώρησε από τη σειρά.Στο 10λεπτο βίντεο, ο Τζόουνς είπε ότι είχε βρει τον Θεό και αποκάλεσε την κωμική σειρά «βρωμιά».«Οι άνθρωποι λένε ότι είναι απλώς ψυχαγωγία. Κάντε κάποια έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της τηλεόρασης και τον εγκέφαλό σας και σας υπόσχομαι ότι θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση όσον αφορά την τηλεόραση, ειδικά με το τι παρακολουθείτε», είχε αναφέρει.«Είμαι στο "Two and a Half Men" και δεν θέλω να είμαι σε αυτό. Σε παρακαλώ σταμάτα να το βλέπεις και να γεμίζεις το κεφάλι σου με βρωμιές. Οι άνθρωποι λένε ότι είναι απλώς ψυχαγωγία», είχε προσθέσει ο Τζόουνς.