Stand by Me: Δείτε πώς είναι σήμερα ο «Γκόρντι» από τη διάσημη ταινία

Το « Stand by Me » σε σκηνοθεσία Ρομπ Ρέινερ και σενάριο του Στίβεν Κινγκ, βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του 1982, θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα φιλμ της δεκαετίας του 1980. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1959 και ακολουθεί την ιστορία τεσσάρων αγοριών που ξεκινούν ένα ταξίδι για να βρουν το πτώμα ενός νεκρού αγοριού.Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν και ο Γουίλ Γουίτον που υποδύθηκε σε ηλικία 14 ετών τον Γκόρντι Λασάνς, ένα νεαρό αγόρι που είναι ο αρχηγός της παρέας. Ο Γουίτον έδωσε μια συγκινητική ερμηνεία και η χημεία του με τους άλλους ηθοποιούς ήταν άψογη.Η υποκριτική για τον Γουίτον δεν σταμάτησε τότε. Μεγάλη φήμη κέρδισε και για τον ρόλο του Γουέσλει Κράσερ στη σειρά Star Trek : The Next Generation. Έχει επίσης εμφανιστεί σε πολλές άλλες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των Toy Soldiers, Flubber, The Guild και The Ready Room, ενώ είναι και συνιδρυτής του Wil Wheaton’s Tabletop, μιας διαδικτυακής σειράς παιχνιδιών ρόλων.Ο 51 χρονος ηθοποιός είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους στο Twitter. Ζει στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας με τη σύζυγό του Αν Γουίτον και τα δύο παιδιά τους, Ράιαν και Νόλαν. Συνεχίζει να παίζει σε ταινίες και σειρές, να γράφει και να παράγει και είναι επίσης ενεργός σε διάφορα κοινωνικά θέματα.