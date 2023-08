Από την εξαφάνιση στον σπαραγμό: 8 διάσημοι που δηλώθηκαν αγνοούμενοι και τελικά βρέθηκαν νεκροί

Άλυτα μυστήρια, τραγικοί θάνατοι, μυστηριώδεις συνθήκες και ανεξιχνίαστες υποθέσεις περιέχουν οι παρακάτω ιστορίες των 8 διάσημων ηθοποιών και μουσικών που «έφυγαν» από τη ζωή με τρόπους που μοιάζουν με πλοκή αστυνομικής ταινίας.1. Τζούλιαν ΣαντςΟ ηθοποιός των ταινιών «A Room with a View» και «The Killing Fields»,, βρέθηκε νεκρός πέντε μήνες αφότου δηλώθηκε η εξαφάνισή του.Στις 13 Ιανουαρίου 2023, η σύζυγός του, Γιουτζίνια Τσίτκοβιτς, δήλωσε την εξαφάνισή του όταν εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο όρος Baldy της Νότιας Καλιφόρνιας. Το τμήμα του σερίφη της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο δημοσίευσε ένα δελτίο ειδήσεων στο Facebook λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση του ηθοποιού, λέγοντας σε όλους ότι υπήρξαν πολλαπλοί θάνατοι άλλων πεζοπόρων στο βουνό λόγω «δυσμενών και εξαιρετικά επικίνδυνων» καιρικών συνθηκών.Οι έρευνες διήρκεσαν πέντε μήνες, μέχρι που πολίτες βρήκαν ανθρώπινα λείψανα στο βουνό, τα οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ήταν του Σαντς. Ο θάνατός του κρίθηκε αδιευκρίνιστος. Το τμήμα του σερίφη της κομητείας δήλωσε ότι η απόφαση αυτή είναι συνηθισμένη σε μια τέτοια περίπτωση.«Συνεχίζουμε να κρατάμε τον Τζούλιαν στην καρδιά μας με φωτεινές αναμνήσεις από αυτόν ως έναν υπέροχο πατέρα, σύζυγο, εξερευνητή, λάτρη του φυσικού κόσμου και των τεχνών και ως έναν πρωτότυπο και συνεργάσιμο καλλιτέχνη», δήλωσε η οικογένειά του μετά την επιβεβαίωση του θανάτου.2. Young Capone/Dopeboy RaΟ ράπερ Young Capone από την Ατλάντα, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός ως Dopeboy Ra και Rara, βρέθηκε νεκρός αφότου είχε εξαφανιστεί για μέρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εθεάθη για τελευταία φορά στο Σικάγο λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του και η μανατζέρ του Αλίσα Κάρτερ επιβεβαίωσε τον θάνατό του μέσω ανάρτησης στο Instagram στις 16 Αυγούστου του 2023.«Ο Young Capone ή αλλιώς Dopeboy Ra ή αλλιώς Rara ήταν ένας από τους πρώτους μου Hip Hop/ Rap πελάτες και δεν μπορώ να πιστέψω τα νέα που μόλις έμαθα για τον απροσδόκητο θάνατό του!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Ένας φίλος... ένας πελάτης και απλά με τεράστια επιρροή στην Ανατολική Ατλάντα. Αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση μια εύκολη ανάρτηση. Αναπαύσου εν ειρήνη».Λεπτομέρειες σχετικά με την εξαφάνισή του και την αιτία θανάτου του παραμένουν άγνωστες μέχρι ώρας.3. Λουκ ΜπελΟ αστέρας της countryπέθανε στις 26 Αυγούστου 2022, αφού εξαφανίστηκε για έξι ημέρες στην Αριζόνα.Ο φίλος και συνάδελφος του, Μπελ επίσης τραγουδιστής της country, Ματ Κίνμαν, εξέφρασε τον σπαραγμό του με δήλωσή του στο Saving Country Music, αλλά δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου του. Ωστόσο, σε ξεχωριστή δήλωσή του είπε στο Boot ότι μια αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή του Μπελ - είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή - μπορεί να συνέβαλε στην εξαφάνιση και, τελικά, στον θάνατό του.Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Πίμα έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση αυτοψίας λίγες εβδομάδες αργότερα, αποκαλύπτοντας ότι ο Μπελ βρέθηκε σε σκιερό μέρος όπου βρέθηκαν σύνεργα χρήσης ναρκωτικών. Η τοξικολογική έκθεση ανέφερε ότι είχε θανατηφόρα ποσότητα φαιντανύλης στον οργανισμό του κατά τη στιγμή του θανάτου του και ότι είχε επίσης καταναλώσει αλκοόλ.Η αυτοψία σημείωσε επίσης ότι έπασχε από αρτηριοσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, αλλά δεν φέρεται να ήταν η αιτία του θανάτου του.«Λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστές συνθήκες που περιβάλλουν αυτόν τον θάνατο, το διαθέσιμο ιατρικό ιστορικό και την εξέταση των λειψάνων, η αιτία θανάτου αποδίδεται σε δηλητηρίαση από φαιντανύλη», ανέφερε η έκθεση αυτοψίας, σύμφωνα με το People. Το γραφείο του ιατροδικαστή δήλωσε ότι ο θάνατο του Μπελ ήταν ατύχημα.4. Νάγια ΡιβέραΣτις 8 Ιουλίου 2020, μετά από έξι ημέρες έρευνας, το πτώμα της πρωταγωνίστριας του «Glee»,, ανασύρθηκε από τη λίμνη Piru στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνια.Η Ριβέρα και ο γιος της περνούσαν χρόνο στη λίμνη και έκαναν βόλτα με μια βάρκα πριν εξαφανιστεί η ηθοποιός. Ο γιος της είπε στους διασώστες ότι κολύμπησαν στο νερό, αλλά εκείνη δεν επέστρεψε στη βάρκα. Αποκάλυψε ότι την είδε να εξαφανίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού όταν την κοίταξε ξανά.Ο σερίφης της κομητείας Ventura, Bill Ayub, δήλωσε ότι η Rivera πιθανώς έσωσε τον τότε 4χρονο γιο της και τον βοήθησε να σκαρφαλώσει στη βάρκα, δυστυχώς, όμως, δεν είχε τη δύναμη να σκαρφαλώσε και εκείνη.5. Νάταλι ΓουντΔεκαετίες μετά τον θάνατο της, ο θάνατός της παραμένει ένα μυστήριο που κεντρίζει την περιέργεια του κοινού.Στις 28 Νοεμβρίου του 1981, η ηθοποιός, η οποία τότε ήταν 43 ετών, βρισκόταν σε ένα γιοτ με τον τότε σύζυγό της Ρόμπερτ Βάγκνερ, τον Κρίστοφερ Γουόκεν και τον καπετάνιο. Στις 11:05 μ.μ. εκείνης της νύχτας, οι επιβάτες συνειδητοποίησαν ότι η Γουντ αγνοούταν.Λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, η παρέα ζήτησε τη βοήθεια της ακτοφυλακής, ένα γεγονός που προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών λόγω του χρονοδιαγράμματος.Η συγγραφέας του «Goodbye Natalie, Goodbye Splendour» Μάρτι Ρούλι δήλωσε στο CNN ότι η τετράωρη αναμονή για την κλήση των αρχών θα πρέπει κυρίως να εξεταστεί. Στις 8 το πρωί της 29ης Νοεμβρίου 1981, το πτώμα της Γουντ ανακαλύφθηκε περίπου 1,6 χιλιόμετρα μακριά από το σκάφος.Η Huffington Post σημείωσε ότι το γραφείο του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες διαπίστωσε αρκετούς μώλωπες στα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπό της και έκρινε τον θάνατό της ως ατύχημα. Ωστόσο, το γραφείο του σερίφη άλλαξε την αιτία θανάτου της Γουντ το 2013 από τυχαίο πνιγμό σε «πνιγμό και άλλους αδιευκρίνιστους παράγοντες», σύμφωνα με το CBS News.Για πρώτη φορά, ο Βάγκνερ έγινε πρόσωπο ενδιαφέροντος τον Φεβρουάριο του 2018, αλλά αρνήθηκε αρκετές φορές τις κατηγορίες.6. Τζέφερσον ΜατσάντοΕίχαν περάσει μήνες που ο Τζέφερσον Ματσάντο είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος, όταν το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο R7 δήλωσε ότι οι βραζιλιάνικες αρχές ανακάλυψαν τα τσιμεντοποιημένα λείψανά του κρυμμένα σε ένα μπαούλο και θαμμένα σε μια αυλή ενός σπιτιού στο Κάμπο Γκράντε της Βραζιλίας.«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το πτώμα του ηθοποιού βρέθηκε σε ένα μπαούλο, θαμμένο σε μια τρύπα σημαντικού βάθους», ανέφερε η οικογένεια του ηθοποιού της σαπουνόπερας σε δήλωσή της στο Facebook. «Η κατάσταση αυτή μας θλίβει βαθιά και μας αγανακτεί μπροστά στον πόνο που αντιμετώπισε ο Τζεφ».Ο φίλος του Ματσάντο, ο οποίος νοίκιαζε το σπίτι όπου βρέθηκε το μπαούλο, βρίσκεται υπό έρευνα λόγω της πιθανής σύνδεσής του με τον θάνατό του.7. Κερτ Κομπέινεξαφανίστηκε για έξι ημέρες πριν βρεθεί νεκρός.Στις 8 Απριλίου 1994, ένας ηλεκτρολόγος ονόματι Γκάρι Σμιθ, βρήκε το πτώμα του 27χρονου frontman των Nirvana μέσα στο σπίτι του στο Σιάτλ, όπου είχε κληθεί να εγκαταστήσει ένα νέο σύστημα ασφαλείας. Οι αρχές δήλωσαν ότι πέθανε από αυτοκτονία χρησιμοποιώντας μια καραμπίνα 20 χιλιοστών λίγες μέρες πριν ανακαλυφθεί το πτώμα του, ενώ οι αρχές βρήκαν επίσης ίχνη ηρωίνης και Valium όταν πέθανε.Ο ροκ σταρ άφησε επίσης ένα σημείωμα αυτοκτονίας που αναφερόταν στη σύντροφο του και την κόρη του και έγραφε: «Σε παρακαλώ κράτα γέρα Κόρτνεϊ για τη Φράνσις. Γιατί η ζωή της θα είναι πολύ πιο ευτυχισμένη χωρίς εμένα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ».8. Ρίτσι ΈντουαρντςΟ κιθαρίστας και στιχουργός των «Manic Street Preacher» Ρίτσι Έντουαρντς θεωρήθηκε νεκρός το 2008, δεκαετίες μετά την εξαφάνισή του το 1995.Την 1η Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, έφυγε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λονδίνο και δεν επέστρεψε ποτέ, αφήνοντας τους κοντινούς του ανθρώπους σε σοκ για το τι του συνέβη.Στο βιβλίο «Withdrawn Traces: Searching for the Truth About Richey Manic», οι συγγραφείς, Σάρα Χάουϊς Ρόμπερτς και Λεόν Nουκς, σημείωσαν ότι ο μουσικός πιθανότατα έπασχε από αδιάγνωστο σύνδρομο Asperger. Όπως αναφέρει το NME, η εξαφάνιση του μουσικού πρέπει να ήταν ένας «μηχανισμός αντιμετώπισης».Φωτογραφίες: Shutterstock, EPA- Ernst Feix