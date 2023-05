Για τα τηλεοπτικά προγράμματα με αντικείμενο τη μόδα, μίλησε η Ραμόνα Βλαντή η οποία σχολίασε, μεταξύ άλλων, τους Γιώργο Καράβα, Σοφία Χατζηπαντελή και Έλενα Γαλύφα.

Αναφορικά με τη Σοφία Χατζηπαντελή είπε

στην κάμερα του «MEGA Καλημέρα»

: «Είναι ένα κάρακτερ που πουλάει τη διαφορετικότητα με τα φρύδια, που δεν είναι και κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί και δεν ξέρω αν είναι και δικά της. Είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι αλλά δεν έχει προδιαγραφές μοντέλου. Τα μοντέλα πρέπει να είναι φυσικά, γιατί είναι πρότυπα ομορφιάς. Δεν μπορεί να κρίνει, εφόσον είναι γεμάτη πλαστικές».

Για το αν θα έβλεπε τον Γιώργο Καράβα στο «Shopping Star» απάντησε: «Όχι. Δεν ασχολείται με το αντικείμενο. Γιατί να τον βλέπω; Θα τον έβλεπα σε ένα πρωινό, γενικά στην τηλεόραση, είναι ένα πρόσωπο που μου αρέσει».

«Δεν βλέπω My Style Rocks, έχει γίνει πολύ ριάλιτι . Εμένα δεν μου αρέσει κανένα κορίτσι, η καλύτερη από όλες είναι η Όλγα που κάτι κάνει διαφορετικό από τις άλλες, γιατί είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Αν θα μπορούσατε να μου πείτε ποιος θα με κρίνει σε ένα ενδεχόμενο All Star My Style Rocks, θα μπορούσα να σας πω αν θα συμμετείχα. Θα πρέπει να είναι ή στο ίδιο επίπεδο με εμένα ή πολύ πιο πάνω από εμένα» τόνισε στη συνέντευξή της.