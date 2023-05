Σύμφωνα με τις μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες της Ευρώπης, Αυστρία, Αυστραλία, Κύπρος, Αρμενία, Σλοβενία, Λιθουανία, Γεωργία, Βέλγιο, Πολωνία, Εσθονία, είναι οι δέκα χώρες που θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου και θα συναντήσουν τις δέκα χώρες του Α’ Ημιτελικού και τις Big 5 με την περσινή νικήτρια Ουκρανία.Λίγο καιρό πριν, και το BBC πρόβλεψε τον αποκλεισμό του ελληνικού τραγουδιού . Συγκεκριμένα, το BBC προβλέπει πως η Ελλάδα και το «What They Say» θα αποκλειστούν στον δεύτερο ημιτελικό, με αποτέλεσμα η χώρα να μη συμμετέχει στον μεγάλο τελικό του 67ου διαγωνισμού. Το εν λόγω δημοσίευμα αναρτήθηκε επίσης, από τον Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα, που μεταδίδει τη φετινή διοργάνωση, οπότε φέρει μεγάλη βαρύτητα. Σύμφωνα με όσα γράφει, το τραγούδι που εκπροσωπεί φέτος τη χώρα με τίτλο «What they say», «δεν είναι εκείνο που θα μπορούσε να δώσει μια ιδιαίτερη κορύφωση, ούτε έχει κάποια θεαματική παρουσίαση».Ο 16χρονος Victor Vernicos έχει γράψει μόνος του το τραγούδι για την Eurovision 2023, με τίτλο «What They Say». Είναι ένα τραγούδι που έγραψε μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, και ως εκ τούτου σημαίνει πολλά για εκείνον. «Το τραγούδι μου είναι ένα τραγούδι για μια πολύ αληθινή εμπειρία που βίωσα. Μια εμπειρία για την οποία πάντοτε ήθελα να γράψω» είχε πει ο Victor μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.«Έτσι, κάποια στιγμή, όταν σήκωσα την κιθάρα μου, μελωδίες και λέξεις ξεπήδησαν από μέσα μου. Από την πρώτη στιγμή που δημιούργησα αυτό το τραγούδι, πίστεψα ότι όσοι το ακούσουν θα το νιώσουν και θα το κρατήσουν στην καρδιά τους, όπως έκανα και εγώ τα δύο τελευταία χρόνια πριν το κυκλοφορήσω», συμπλήρωσε.