Ποια είναι η Αρμένισσα που θα εντυπωσιάσει στον αποψινό ημιτελικό της Eurovision

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του β' ημιτελικού Eurovision 2023 , τα στοιχήματα έχουν πάρει «φωτιά», ενώ έχει γίνει «ντόρος» και για τις γοητευτικές παρουσίες στον φετινό διαγωνισμό.

Οι τελευταίες ειδήσεις από το Λίβερπουλ, θέλουν τη Brunette από την Αρμενία να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού και της κριτικής επιτροπής, μιας και είναι ένα από τα φαβορί που θα διεκδικήσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου με το «Future Lover».

Με ένα τραγούδι αφιερωμένο στα άτομα με ψυχικές ασθένεια, η 21χρονη Elen Yeremyan, όπως είναι και το πραγματικό της όνομα, έχει τις πιθανότητες με το μέρος της, αφού τα προγνωστικά τη θέλουν να περνά εύκολα στον τελικό και να διεκδικεί μία θέση στην πρώτη 10άδα.

Γεννημένη το 2001 σε μια μικρή πόλη της Αρμενίας, η Yeremyan μπήκε από πολύ νωρίς στον κόσμο της μουσικής.

Ξεκίνησε να τραγουδά από την ηλικία των 4 ετών και να γράφει μουσική από τα 15 της. Τρία χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της single «Love the Way You Feel». Αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και για αυτό, οι σπουδές της είχαν στόχο τη μουσική και τη σύνθεση.

Τέλος, είναι χαρακτηριστικό, ότι η ίδια υπογράφει τη μουσική και τους στίχους του «Future Lover», με το οποίο εκπροσωπεί την πατρίδα της.

Λίγο μετά το ντεμπούτο της στη μουσική σκηνή, η Brunette έγινε μέλος των Project 12, μιας μουσικής κολεκτίβας με έδρα το Γερεβάν που εμφανιζόταν σε νυχτερινά κλαμπ. Εντάχθηκε επίσης στο γυναικείο συγκρότημα En aghjiknery (ThoseGirlz), το οποίο είναι γνωστό για το single «Menq» του 2022. Το 2022 κυκλοφόρησε τα singles «Gisher», «Smoke Break» και «Bac kapuyt achqerd». Τα δύο τελευταία singles έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης και λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισής της. Το Instagram της μετρά πάνω από 330 χιλιάδες ακολούθους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί μετά την εμφάνισή της στη Eurovision.

Σε συνέντευξή της στο Eurovisionfun η νεαρή από την Αρμενία, μίλησε για το περιεχόμενο των στίχων και το μήνυμα που θέλει να περάσει στα εκατομμύρια μάτια που θα την παρακολουθήσουν.

«Το τραγούδι έχει να κάνει με τις κρίσεις πανικού» αποκάλυψε.