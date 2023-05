Eurovision 2023 ξεκινά απόψε 9 Μαΐου, με τον Α' ημιτελικό στην «M&S Bank Arena» του Λίβερπουλ.





Οι πρώτες 15 χώρες διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 13 Μαΐου, με τους πρώτους «ψιθύρους» να έχουν δώσει ήδη την πρόκριση σε Ισραήλ και Φινλανδία, δύο από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Απόψε λοιπόν, διεξάγεται ο A' ημιτελικός, από τον οποίο οι 10 χώρες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

Νορβηγία: Alessandra – «Queen of Kings»

Μάλτα: The Busker – «Dance (Our Own Party)»

Σερβία: Luke Black – «Samo mi se Spava»

Λετονία: Sudden Lights – «Aijā»

Πορτογαλία: Mimicat – «Ai coração»

Ιρλανδία: Wild Youth – «We are One»

Κροατία: Let 3 – «Mama ŠČ!»

Ελβετία: Remo Forrer – «Watergun»

Ισραήλ: Noa Kirel – «Unicorn»

Μολδαβία: Pasha Parfeny – «Soarele și luna»

Σουηδία: Loreen – «Tattoo»

Αζερμπαϊτζάν: TuralTuranX – «Tell Me More»

Τσεχία: Vesna – «My Sister's Crown»

Ολλανδία: Mia Nicolai & Dion Cooper – «Burning Daylight»

Φινλανδία: Käärijä – «Cha Cha Cha»

Το όνομα του Φινλανδού Käärijä βρίσκεται εδώ και μέρες στην κορυφή των στοιχημάτων και σήμερα, βρίσκεται, σύμφωνα με το eurovisionworld.com, στη 2η θέση πίσω από τη Loreen και το «Tattoo».

Ο Käärijä θα τραγουδήσει τελευταίος στον αποψινό ημιτελικό και η πρόκρισή του είναι λίγο πολύ δεδομένη.

Στα μέσα της βραδιάς, η Noa Kirel θα πει το «Unicorn» με ένα πολλά υποσχόμενο σόου. Η 22χρονη είναι μεγάλη ποπ σταρ στην πατρίδα της και ένα από τα ονόματα που τα προγνωστικά θέλουν να βρίσκεται στην πρώτη 7άδα.

Δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις συμμετέχουσες χώρες, έχουν και οι «Big Five», Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία που έχουν ήδη προκριθεί στον μεγάλο τελικό, όπως κάθε χρόνο

Αξίζει να σημειωθεί, πως για πρώτη φορά στην ιστορία της Eurovision, δικαίωμα ψήφου σε όλη τη διαδικασία της διοργάνωσης, έχουν και πολίτες από χώρες που δεν λαμβάνουν μέρος στη Eurovision 2023. Αυτοί θα μπορέσουν να ψηφίσουν διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ως μία επιπλέον συμμετέχουσα χώρα του διαγωνισμού, δηλαδή ως «Rest of the World».

Τέλος, η απευθείας μετάδοση του διαγωνισμού από το Λίβερπουλ θα αρχίσει την Τρίτη 9 Μαΐου, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με τη Μαρία Κοζάκου και την Τζένη Μελιτά να καλησπερίζουν τους τηλεθεατές της ΕΡΤ1 και του ERTFLIX, καθώς και τους ακροατές του Δεύτερου Προγράμματος της ΕΡΑ.

Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα στοιχήματα για τη διαμόρφωση της τελικής νικητήριας 5άδας. Στην 1η θέση, επικρατεί η Loreen νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας το 2012.

Στη 2η θέση είναι ο Φινλανδός με το «Cha Cha Cha».

Στην 3η θέση του eurovisionworld.com κατατάσσει την αποστολή της Γαλλίας.

