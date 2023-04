Κλείσιμο

Το νέο ζευγάρι που κάνει πρωτοσέλιδα είναι αυτό οκαι η. Ο Γάλλος σκηνοθέτης και η Αγγλίδα ποπ - σταρΣυγκεκριμένα, σε πάρτι στο Λονδίνο μετά τα BAFTA, τα βρετανικά βραβεία κινηματογράφου, η ποπ σταρ εθεάθη να φεύγει τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας με τον σκηνοθέτη στο πλευρό της, με το ζευγάρι στη συνέχεια να μπαίνει μαζί σε ένα αυτοκίνητο που τους περίμενε. Το ζευγάρι, εκείνον τον καιρό, είχε βρεθεί στο Παρίσι και συγκεκριμένα στην Εβδομάδα Μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας. Είχαν παρακολουθήσει το εντυπωσιακό σόου του οίκου Saint Laurent, από το οποίο είχαν αποχωρήσει πιασμένοι χέρι-χέρι, αλλά ανταλλάσσοντας και ένα δημόσιο φιλί.Σήμερα, μόλις, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για το ειδύλλιο. Μέσα από τα Instagram stories στον προσωπικό της λογαριασμό, η Λίπα ανάρτησε μια κοινή τους φωτογραφία.Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται το χέρι της Λίπα να κρατάει μια φωτογραφία polaroid όπου φαίνεται να γελάει με τον Γαβράς. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους δημοσιοποιούν τη σχέση.Το ζευγάρι φαινομενικά είναι αταίριαστο: Ο Ρομέν Γαβράς είναι Γάλλος σκηνοθέτης, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1981 στο Παρίσι. Είναι γνωστός για τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ της M.I.A. «Bad Girls», του βίντεο του Kanye West «No Church in the Wild» και του βίντεο του Jamie xx «Gosh». Επίσης, έχει σκηνοθετήσει το «Stress» του Justice και το «Born Free» της M.I.A. Οι ταινίες και τα μουσικά βίντεο του Γαβράς συχνά απεικονίζουν ένα σκληρό σκηνικό με περιεχόμενο υψηλής ενέργειας.Φυσικά, ο Γαβράς δεν είναι καινούργιος στον χώρο του κινηματογράφου. Ο πατέρας του δεν είναι άλλος από τον θρυλικό σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, ο οποίος ήταν γνωστός για πολιτικές ταινίες, όπως το πολιτικό θρίλερ «Z» (1969), το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, και το «Missing» (1982), για το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα και το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου. Οι περισσότερες ταινίες που έχει γυρίσει ήταν στα γαλλικά, αλλά έξι από αυτές έχουν γυριστεί στα αγγλικά.Η μητέρα του, ήταν η μαχητική δημοσιογράφος Μισέλ Ρέι-Γαβρά, η οποία μάλιστα αιχμαλωτίστηκε από τους Βιετκόνγκ όταν τη δεκαετία του ’60 κάλυπτε ως ανταποκρίτρια τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι γονείς του Γαβράς μάλιστα δεν επέτρεπαν παιδικές ταινίες της Disney στο σπίτι, καθώς ήταν αποφασισμένοι να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε απόσταση ασφαλείας από τα καπιταλιστικά στερεότυπα και τα αμερικάνικα κλισέ.Η δεύτερη ταινία του Γαβράς ήταν το «The World Is Yours», το οποίο προβλήθηκε στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2018. Η τρίτη του ταινία «Athena» έκανε πρεμιέρα στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.Η Ντούα Λίπα, από την άλλη, μεγάλωσε σε μια οικογένεια Κοσοβάρων μεταναστών στο Λονδίνο. Από παιδί έμαθε να ζει δύο παράλληλες ζωές. Ζούσε ανάμεσα στον κόσμο της Αλβανίας και τον κόσμο της Αγγλίας, στην οποία κατοικούσε. Από μικρή μαθήτευσε στο τσέλο και συμμετείχε στη σχολική χορωδία - με το ζόρι, όμως, αφού η δασκάλα δεν τη θεωρούσε απλώς μέτρια, αλλά κακή τραγουδίστρια. Την ίδια άποψη είχε χρόνια αργότερα και ο Μπεν Μόοουσον, ο άνθρωπος που δημιούργησε το ποπ φαινόμενο που εκείνη είναι σήμερα.Προτού καν ολοκληρώσει το σχολείο, η Λίπα είχε ήδη δημιουργήσει το δικό της κανάλι στο YouTube και ασχολιόταν με διασκευές τραγουδιών. Συγχρόνως, δούλευε ως σερβιτόρα στο Σόχο. Μία μέρα, όμως, η ζωή της άλλαξε καθώς γνώρισε τον Μόουσον, έναν διάσημο μάνατζερ καλλιτεχνών στο ρόστερ του οποίου ανήκε τότε και η Λάνα ντελ Ρέι.