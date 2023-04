Μέγας Αρχιμανδρίτης: Παύεται οριστικά από τα καθήκοντά του μετά την κλοπή του ρολογιού αξίας άνω των €24.000

Ο Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος (κατά κόσμο Ζήσης) Σίσκος γεννήθηκε από γονείς γουνοποιούς στις 8 Μαΐου του 1985 στην Καστοριά. Μετά την ολοκλήρωση της εγκύκλιας παιδείας του, συνέχισε τις λυκειακές σπουδές στο Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο Φλώρινας. Το 2004 εισήχθη τρίτος στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., πραγματοποιώντας τις θεολογικές του σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), εξαιτίας της κατ’ έτος άριστης επίδοσής του, λαμβάνοντας το Πτυχίο της Θεολογίας το 2008 με βαθμό «Άριστα» (9,15/100).Ακολούθως, έγινε δεκτός μετά από αξιολόγηση και εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., εκπονώντας τη μεταπτυχιακή του διατριβή με θέμα: «Ερωτικότητα, κινητικότητα και κοινωνικότητα του Θεού, κατά τον Άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο», λαμβάνοντας με βαθμό «Άριστα» (10,00/100) το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον Κλάδο της Συστηματικής Θεολογίας με ειδίκευση την Δογματική το 2011.Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, ενώ εκπλήρωσε και την στρατιωτική του θητεία υπηρετώντας στην Πολεμική Αεροπορία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Απόστολος Ιάσων ο Θεσσαλονικεύς», αναπτύσσοντας πολυσχιδές έργο σε ακαδημαϊκό επίπεδο.Από τον Οκτώβριο του 2011 εκπονεί διατριβή επί διδακτορία στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα: «Η θέση του Ιερού Αυγουστίνου στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά». Έχει διακριθεί διεθνώς κατά το παρελθόν σε διαγωνισμό γραπτού δοκιμίου με θέμα: «δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη» (Glory to God and Peace on Earth) της Επιτροπής Νέων Echos στην Οικουμενική Κίνηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), συμμετέχοντας στις εργασίες της Διεθνούς Οικουμενικής Διάσκεψης της Ειρήνης, που πραγματοποιήθηκαν στο Κίνγκστον της Τζαμάικα το Μάιο του 2011, με την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.Συμμετείχε ως εισηγητής σε σειρά συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγγράφοντας και δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα θεολογικού και οικουμενικού προβληματισμού στα ελληνικά και αγγλικά. Διάκονος χειροτονήθηκε από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στις 21 Νοεμβρίου 2012, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου καιΠρεσβύτερος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίο, στις 6 Δεκεμβρίου 2012, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου. Το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως του επιδόθηκε Σεπτή Εντολή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ικονίου κ. Θεόληπτο, στις 5 Ιανουαρίου 2013, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου.Είναι Ιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητας Νεοχωρίου Βοσπόρου. Από τον Φεβρουάριο του 2013 τυγχάνει Γραμματέας του επίσημου περιοδικού του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Ορθοδοξία» μετά από συνοδική απόφαση, ενώ από τον Απρίλιο του 2013 έχει τον τίτλο του Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, που τον καθιστά υπεύθυνο της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Συμμετέχει επίσης στον διαθρησκειακό και διαχριστιανικό διάλογο με αντιπροσωπείες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.Το οφφίκιο του Μεγάλου Αρχιμανδρίτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας απένειμε τον Ιανουάριο του 2021 στον αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο Σίσκο ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Η χειροθεσία του νέου Μεγάλου Αρχιμανδρίτη, έγινε στον Πατριαρχικό ναό από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.«Εδώ θα σεβασθής και θα τηρήσης εις το ακέραιον την τάξιν και το τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας», είχε τονίσει στον λόγο του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «θα το διδάξης εμπράκτως και επί καθημερινής βάσεως εις τους νεωτέρους αδελφούς σου της Αυλής, άπαντας προσφιλέστατα τέκνα εν Κυρίω της ημών Μετριότητος, και αυτού αργότερον εις άλλους, και ούτω θα συνεχίζεται αενάως η παράδοσις, η τάξις, η ευπρέπεια, η απλότης, η δωρικότης, η κατάνυξις των ιερών ακολουθιών του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, η οποία εντυπωσιάζει και συγκινεί, ως κατεφάνη κατά την περίοδον ταύτην της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά την οποίαν χιλιάδες πιστών εις όλον τον κόσμον εγένοντο διά της τεχνολογίας κοινωνοί του μεγαλείου και της ιερότητος της ενταύθα λειτουργικής ζωής».