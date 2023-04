Survivor All Star: Στα Μπλε η ελληνοτουρκική «μάχη» με... MVP Μαρτίκα - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cs0x9vd1da8x)

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σπύρο Μαρτίκα η μικτή μπλε ομάδα Ελλήνων και Τούρκων επικράτησε της Κόκκινης σε ένα ντέρμπι που κρίθηκε στα μπαράζ και απόλαυσε το μεγάλο έπαθλο του, που εκτός από φαγητό είχε και πολύ χορό.Το επεισόδιο τουτην Τετάρτη το βράδυ (19/4) ξεκίνησε με τοννα βάλλει κατά των Ηλία Μπόγδανου και. Ο παίκτης της Μπλε ομάδας που ήταν και ο τελευταίος που βγήκε στην τάκο μετά τους Τάκη Καραγκούνια, Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, Σπύρο Μαρτίκα και Νίκο Μπάρτζη σε συζήτηση που είχε με τον τελευταίο του αποκάλυψε τι του είχε πει εκτός κάμερας ο 45χρονος φαρμακοποιός.«Την ψήφιση από τον Ηλία Μπόγδανο δεν την κατάλαβα καθόλου, ούτε ο κόσμος το κατάλαβε. Είπε ότι με ψήφισε επειδή κάνω παρέα και με τον Νίκο και με αυτούς. Το χάνεις ρε Ηλία. Έχεις στρατηγική όπως το 2021 με τους Amigos που σε προστατεύαμε» είπε αρχικά ο Ασημακόπουλος στο Survivor.«Στήνεις την παρέα σου για να πας μπροστά. Όταν σε έχω πιάσει να λες στον Νίκο, πώς κάνεις παρέα με τον Μαρτίκα; Δεν σε αναγνωρίζω, έχεις αλλάξει. Τώρα είστε αυτοκόλλητοι, δεν ξεκολλάτε και στήνετε στρατηγικές. Νομίζετε ότι ο κόσμος δεν βλέπει την κωλοτούμπα; Την μπιφτέκα; Αυτό που με τρέλανε είναι αυτό που έκανε ο Μαρτίκας. Μου είπε off camera δες την εικόνα σου, πως θα φανείς έξω και δεν πρέπει να κάνεις παρέα με τον Νίκο Μπάρτη on camera. Off μπορείς καμία φορά. Μου λέει ότι εκτίθεσαι. Χρησιμοποίησε έναν περίεργο όρο και τον είπε βλάχο. Τελικά ποιος είναι ο διπρόσωπος; Ε; Σπύρο Μαρτίκα;’ απόρησε ο Ασημακόπουλος για τις κινήσεις του Μαρτίκα με τον Νίκο Μπάρτζη να εκτιμάει πως οι ψήφοι της Σταυρούλας και του Μάριου σπάστηκαν για τα μάτια του κόσμου.Ο Ασημακόπουλος μπορεί να θεωρεί πως ο Μπόγδανος και ο Μαρτίκας «μαγείρεψαν» τις ψήφους, όμως η ομάδα του έχει διαφορετική άποψη.βλέπει δεύτερες σκέψεις πίσω από κάθε κίνηση του συμπαίκτη της.«Θεωρώ ότι ο Ασημακόπουλος είναι αρκετά έξυπνος και δεν είναι καθόλου χαζός. Παρόλο που πολλές φορές λέει ότι είμαι σε άλλο παιχνίδι και δεν καταλαβαίνω, θεωρώ ότι καταλαβαίνει πολύ καλά. Δεν τον ψήφισα γιατί δεν τον θεωρώ τον πιο αδύναμο αγωνιστικά, που μπορεί να έχει μόνο λίγες παραπάνω νίκες από τον Αγόρου που ψήφισα. Καταλαβαίνω την ψήφο των παιδιών γιατί τον έχουν ζήσει πολύ καιρό και μου έλεγαν ότι είναι πολύ διπλωμάτης κι ότι είναι ψεύτης, διπρόσωπος και πάει από εδώ κι από εκεί. Οπότε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Καταλαβαίνει για ποιον λόγο έχει ψηφιστεί και δεν είναι αυτό που λέει ο Νίκος ότι ψηφίστηκε γιατί κάνει παρέα μαζί του» ανέφερε η Σταυρούλα για τους λόγους που πιστεύει ότι βρίσκεται στον τάκο ο Ασημακόπουλος.