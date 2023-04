Bobby Moresco Set to Direct Maserati Origins Movie ‘Maserati: A Racing Life’ Following ‘Lamborghini’ (EXCLUSIVE) https://t.co/ibvUcfr8tw — HollywoodSouth (@HollywoodSBlog) March 31, 2023

Ο Μπόμπι Μορέσκο, πρόκειται να σκηνοθετήσει τη βιογραφική ταινία «» για την οικογένεια που ξεκίνησε το 1914 κατασκευάζοντας τα υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητα Maserati σε ένα γκαράζ στη Μπολόνια.Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Μπόμπι Μορέσκο κέρδισε Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Crash», το οποίο έγραψε μαζί με τον Πόλ Χάγκις και πρόσφατα σκηνοθέτησε το δράμα «Lamborghini - The Man Behind the Legend».Όπως και η ταινία «Lamborghini-The Man Behind the Legend» το φιλμ για την ιστορία της Maserati θα είναι παραγωγής του ομίλου ILBE του Αντρέα Γερβολίνο, ο οποίος συνεργάζεται με τη Μόνικα Μπακάρντι. Ο ILBE δείχνει προτίμηση στις ταινίες για τις εμβληματικές αυτοκινητοβιομηχανίες της Ιταλίας. Είναι επίσης μεταξύ των παραγωγών της επερχόμενης ταινία «Ferrari» του Μάικλ Μαν με τους Άνταμ Ντράιβερ και Πενέλοπε Κρουζ.Το φιλμ «Maserati» είναι η ιστορία τριών αδερφών Αλφιέρι, Ερνέστο και Ετόρε που άρχισαν να κατασκευάζουν μπουζί και μέρη για κινητήρες αεροσκαφών και, οδηγούμενοι από το πάθος για τα γρήγορα αυτοκίνητα, μπήκαν στον κόσμο των αγώνων. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο Grand Prix της Maserati, "Type 26", είναι το όχημα που οδηγούσε ο Αλφιέρι Μαζεράτι στον αγώνα Messina Cup του 1927 όταν είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Ο Αλφιέρι πέθανε λίγα χρόνια αργότερα από επιπλοκές που σχετίζονταν με εκείνο το ατύχημα στις 3 Μαρτίου 1932, σε ηλικία 44 ετών. Το 1937 τα αδέρφια του, ενώ συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση, πούλησαν πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία που τώρα ανήκει στη Fiat.Ανακοινώνοντας το πρότζεκτ νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Γερβολίνο είπε στο Variety ότι η ταινία θα επικεντρωθεί στη φιγούρα του Αλφιέρι Μαζεράτι που πέθανε για το όνειρό του και ότι και τα άλλα αδέρφια θα παίξουν επίσης θεμελιώδη ρόλο. Τόνισε ακόμη ότι είναι σε συζητήσεις με την οικογένεια Μαζεράτι και με την εταιρεία αυτοκινήτων για να τους εντάξει στο κινηματογραφικό πρότζεκτ.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία: Shutterstock / Gennaro Leonardi